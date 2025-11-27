ФОТО. Бывшая девушка звезды Реала теперь с футболистом Лацио?
Бруна Ротты больше не с Родриго и приехала в гости к Нуну Таварешу
Похоже, в европейском футболе назревает новый роман. Бруна Ротта – фитнес-инфлюенсер и бывшая девушка нападающего «Реала» Родриго Гоеса – была замечена в компании португальского защитника Нуну Тавареша, ныне выступающего за римский «Лацио».
По данным GSM, 27-летняя Ротта провела три дня в Риме по приглашению 25-летнего футболиста. Потенциальная пара ужинала в ресторане «Empório Brasileiro Roma».
Источники утверждают, что знакомство пары насчитывает как минимум два месяца – впервые Ротта приезжала в Рим еще в сентябре, также по приглашению игрока.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Фанаты заметили еще одну любопытную деталь: в Instagram Тавареша сохранился лайк Бруны от июля прошлого года – в то время она, предположительно, все еще встречалась с Родриго.
До этого инфлюенсер связывали с 26-летним итальянским форвардом Маттео Ретеги, ныне выступающим в чемпионате Саудовской Аравии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский футболист может сыграть против Романа Яремчука в Лиге чемпионов
«Горняки» открыли академию в Киеве