27 ноября 2025, 03:14
ФОТО. Бывшая девушка звезды Реала теперь с футболистом Лацио?

Бруна Ротты больше не с Родриго и приехала в гости к Нуну Таварешу

Instagram. Бруна Ротта и Нуну Тавареш

Похоже, в европейском футболе назревает новый роман. Бруна Ротта – фитнес-инфлюенсер и бывшая девушка нападающего «Реала» Родриго Гоеса – была замечена в компании португальского защитника Нуну Тавареша, ныне выступающего за римский «Лацио».

По данным GSM, 27-летняя Ротта провела три дня в Риме по приглашению 25-летнего футболиста. Потенциальная пара ужинала в ресторане «Empório Brasileiro Roma».

Источники утверждают, что знакомство пары насчитывает как минимум два месяца – впервые Ротта приезжала в Рим еще в сентябре, также по приглашению игрока.

Фанаты заметили еще одну любопытную деталь: в Instagram Тавареша сохранился лайк Бруны от июля прошлого года – в то время она, предположительно, все еще встречалась с Родриго.

До этого инфлюенсер связывали с 26-летним итальянским форвардом Маттео Ретеги, ныне выступающим в чемпионате Саудовской Аравии.

Максим Лапченко
