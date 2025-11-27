В четверг, 27 ноября, состоится поединок 4-го тура основного этапа Лиги конференций между «Фиорентиной» и «АЕКом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Фиорентина

Коллектив в текущем сезоне совсем разочаровывает своих фанатов. За 12 туров Серии А команде удалось получить только 6 зачетных пунктов, из-за чего она сейчас и занимает 19-ю строчку турнирной таблицы. От безопасной зоны «фиалки» отстают на 4 зачетных пункта, а от зоны еврокубков – на 15.

Чуть лучше ситуация у итальянцев в Лиге Европы – хоть клуб и проиграл «Майнцу», ему удалось одержать победы над чешской «Сигмой» и австрийским «Рапидом». 6 очков позволяют флорентийцам занимать 8-е место турнирной таблицы.

АЕК

А вот у греков дела обстоят лучше. За 11 туров Суперлиги «АЭКу» удалось набрать 25 баллов, позволяющих занимать 3-ю строчку турнирной таблицы чемпионата. От лидера «Олимпиакоса» коллектив отстает на 3 зачетных пункта. В Кубке Греции коллектив также пока идет без поражений и имеет хорошие шансы на попадание в четвертьфинал.

В Лиге конференций греки 6:0 уничтожили «Абердин», сыграли вничью с «Шэмрок Роверс» и потерпели поражение против «Целье». Благодаря 4-м баллам клуб занимает 15-ю строчку турнирной таблицы.

Личные встречи

Клубы встречались между собой только один раз – на групповом этапе Кубка УЕФА в 2007 году. Игра закончилась вничью 1:1.

Интересные факты

Безвыигрышная серия «Фиорентины» продолжается уже 6 игр подряд.

«АЭК» забил 8 голов в текущем сезоне Лиги конференций – лучший результат среди всех команд.

Только в 1/5 последних матчей «АЕКа» было забито больше 1 гола. В остальных 4 играх греки побеждали со счетом 1:0.

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.77.