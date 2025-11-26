Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Хаби Алонсо выбрал стартовый состав Реала на матч с Олимпиакосом
Лига чемпионов
26 ноября 2025, 20:58 | Обновлено 26 ноября 2025, 21:04
Андрей Лунин проведет первый матч в сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

26 ноября состоится матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов 2025/26 между греческим «Олимпиакосом» и мадридским «Реалом».

Игра пройдет на стадионе Караискакис в Пирее, начало в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В стартовом составе мадридского клуба сегодня выйдет Андрей Лунин, для которого этот матч станет первым в сезоне.

После четырех туров в активе «Реала» девять очков, тогда как «Олимпиакос» набрал только два.

Олимпиакос Пирей Реал Мадрид Роман Яремчук Андрей Лунин Лига чемпионов стартовые составы
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Mark4854590
Отримав шанс - треба його використати . Не зважаючи на ненадійний захист Реала
