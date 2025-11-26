Хаби Алонсо выбрал стартовый состав Реала на матч с Олимпиакосом
Андрей Лунин проведет первый матч в сезоне
26 ноября состоится матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов 2025/26 между греческим «Олимпиакосом» и мадридским «Реалом».
Игра пройдет на стадионе Караискакис в Пирее, начало в 22:00 по киевскому времени.
В стартовом составе мадридского клуба сегодня выйдет Андрей Лунин, для которого этот матч станет первым в сезоне.
После четырех туров в активе «Реала» девять очков, тогда как «Олимпиакос» набрал только два.
