Хаби Алонсо выбрал стартовый состав Реала на матч с Олимпиакосом

26 ноября состоится матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов 2025/26 между греческим «Олимпиакосом» и мадридским «Реалом».

Игра пройдет на стадионе Караискакис в Пирее, начало в 22:00 по киевскому времени.

В стартовом составе мадридского клуба сегодня выйдет Андрей Лунин, для которого этот матч станет первым в сезоне.

После четырех туров в активе «Реала» девять очков, тогда как «Олимпиакос» набрал только два.