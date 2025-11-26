Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
Фенербахче
27.11.2025 19:45 - : -
Ференцварош
26 ноября 2025, 20:34 | Обновлено 26 ноября 2025, 20:39
Фенербахче – Ференцварош. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Матч начнется 27 ноября в 19:45 по Киеву

ФК Фенербахче

В четверг, 27 ноября состоится поединок 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «Фенербахче» и «Ференцварошем». По киевскому времени игра начнется в 19.45.

Фенербахче

После увольнения Жозе Моуриньо в конце августа команда начала показывать очень достойные результаты.
После 13 игр чемпионата Турции на ее счету есть 31 зачетный пункт, позволяющий занимать 2-е место турнирной таблицы. От лидера, «Галатасарая», «Фенербахче» отстает всего на 1 очко.

В Лиге Европы турки переиграли «Ниццу» и «Штутгарт», сыграли вничью с «Викторией Пльзень» и потерпели поражение от «Динамо Загреб». Такие результаты позволяют коллективу занимать 15-ю позицию общей таблицы соревнований.

Ференцварош

Весьма неплохо выглядит венгерский гегемон в текущем сезоне. За 13 игр чемпионата страну «зелено-белым» удалось набрать 22 балла, благодаря которым они занимают 3-ю строчку турнирной таблицы турнира. Расстояние от 1-го места составляет 3 очка, однако у «Ференцвароша» есть игра в запасе. В Кубке Венгрии клуб пока квалифицировался в 1/8 финала, где сыграет против «Чаквара».

В Лиге Европы венгры выглядят прекрасно – клубу уже удалось победить «Зальцбург», «Лудогорец» и «Гент», а также сыграть вничью с «Викторией Пльзень». 10 набранных баллов позволяют «Ференцварошу» находиться на 3-й позиции турнирной таблицы лиги.

Личные встречи

В ХХ веке клубы не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

  • «Фенербахче» забил 30 голов в текущем сезоне чемпионата Турции – лучший результат среди всех команд.
  • В каждом из последних 7 поединков «Ференцвароша» было забито 3 и более голов.
  • «Ференцварош» сохранил ворота сухими лишь раз за последние 9 матчей.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.62.

Фенербахче
27 ноября 2025 -
19:45
Ференцварош
Тотал больше 2.5 1.62 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
