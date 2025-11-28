Йожеф Сабо нашел подкрепление для Динамо
Бывший тренер считает, что клубу нужно привлекать молодых исполнителей
Бывший футболист «Динамо» Йожеф Сабо посоветовал киевлянам перестроить состав, усилившись молодыми футболистами из молодежной команды
«Лепить состав «Динамо» можно из молодежи, согласен, но это процесс длительный, а «Динамо» нужны результаты здесь и сейчас», – сказал Сабо.
«Динамо» занимает в турнирной таблице чемпионата Украины по футболу только седьмую строчку, имея в активе двадцать очков – отставание от лидера «Шахтера» десять пунктов.
Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».
