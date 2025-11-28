Йожеф Сабо нашел подкрепление для Динамо

Бывший футболист «Динамо» Йожеф Сабо посоветовал киевлянам перестроить состав, усилившись молодыми футболистами из молодежной команды

«Лепить состав «Динамо» можно из молодежи, согласен, но это процесс длительный, а «Динамо» нужны результаты здесь и сейчас», – сказал Сабо.

«Динамо» занимает в турнирной таблице чемпионата Украины по футболу только седьмую строчку, имея в активе двадцать очков – отставание от лидера «Шахтера» десять пунктов.

