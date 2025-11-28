Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йожеф Сабо нашел подкрепление для Динамо
Украина. Премьер лига
28 ноября 2025, 06:02 |
940
1

Йожеф Сабо нашел подкрепление для Динамо

Бывший тренер считает, что клубу нужно привлекать молодых исполнителей

28 ноября 2025, 06:02 |
940
1 Comments
Йожеф Сабо нашел подкрепление для Динамо
УАФ. Йожеф Сабо

Бывший футболист «Динамо» Йожеф Сабо посоветовал киевлянам перестроить состав, усилившись молодыми футболистами из молодежной команды

«Лепить состав «Динамо» можно из молодежи, согласен, но это процесс длительный, а «Динамо» нужны результаты здесь и сейчас», – сказал Сабо.

«Динамо» занимает в турнирной таблице чемпионата Украины по футболу только седьмую строчку, имея в активе двадцать очков – отставание от лидера «Шахтера» десять пунктов.

Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».

По теме:
В Динамо Шовковского заменит тренер, который успел поиграть в россии
Таблица коэффициентов. Украина опередила двух соперников и вошла в топ-25
В Шахтере отреагировали на увольнение Шовковского из Динамо. Есть обращение
Йожеф Сабо Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Затяжное пике. Динамо в Никосии проиграло Омонии
Футбол | 27 ноября 2025, 21:38 133
Затяжное пике. Динамо в Никосии проиграло Омонии
Затяжное пике. Динамо в Никосии проиграло Омонии

Киевляне продолжают разочаровывать своей игрой

Шахтер оформил трансфер топ-легионера по УПЛ. Известна сумма трансфера
Футбол | 27 ноября 2025, 11:21 15
Шахтер оформил трансфер топ-легионера по УПЛ. Известна сумма трансфера
Шахтер оформил трансфер топ-легионера по УПЛ. Известна сумма трансфера

Проспер Оба покинет ЛНЗ

Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
Футбол | 27.11.2025, 08:55
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
Футбол | 27.11.2025, 13:50
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
Арда ТУРАН: «Больше, чем счет, меня радует уровень игры»
Футбол | 28.11.2025, 03:57
Арда ТУРАН: «Больше, чем счет, меня радует уровень игры»
Арда ТУРАН: «Больше, чем счет, меня радует уровень игры»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Костюк прийде -порядок наведе
Ответить
+1
Популярные новости
«Мне очень жаль». Жена Усика выступила со словами соболезнования
«Мне очень жаль». Жена Усика выступила со словами соболезнования
27.11.2025, 00:07
Бокс
Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов
Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов
27.11.2025, 00:22 5
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
27.11.2025, 22:27 24
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о тяжелой травме лидера, реакции руководства и игре с Омонией
ШОВКОВСКИЙ – о тяжелой травме лидера, реакции руководства и игре с Омонией
27.11.2025, 07:03 1
Футбол
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
26.11.2025, 15:59 19
Футбол
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
27.11.2025, 08:10 8
Футбол
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
27.11.2025, 06:55
Футбол
Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»
Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»
27.11.2025, 05:05 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем