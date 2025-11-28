Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Йожеф Сабо назвал главный недостаток Шовковского. Все из-за характера
Украина. Премьер лига
28 ноября 2025, 04:02 |
51
0

Бывший наставник киевлян считает его слишком мягким тренером

ФК Динамо. Александр Шовковский

Бывший футболист и тренер «Динамо» Йожеф Сабо озвучил главную проблему экс-наставника киевлян Александра Шовковского, считая его слишком мягким специалистом.

«Александр Шовковский сам по себе очень мягкий. Как тренер, мне кажется, он не требователен. Не может, как некоторые наставники, матом игрока покрыть, например... Ну, такой у него характер, что поделаешь», – сказал Йожеф Сабо.

Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».

Йожеф Сабо Александр Шовковский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
