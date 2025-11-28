Йожеф Сабо назвал главный недостаток Шовковского. Все из-за характера

Бывший футболист и тренер «Динамо» Йожеф Сабо озвучил главную проблему экс-наставника киевлян Александра Шовковского, считая его слишком мягким специалистом.

«Александр Шовковский сам по себе очень мягкий. Как тренер, мне кажется, он не требователен. Не может, как некоторые наставники, матом игрока покрыть, например... Ну, такой у него характер, что поделаешь», – сказал Йожеф Сабо.

Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».