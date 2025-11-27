Маркевич назвал команду, которая станет чемпионом Украинской Премьер-лиги

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич оценил игру и результаты донецкого «Шахтера» в нынешнем сезоне, а также поделился мнением об интриге в Премьер-лиге:

«Игроки донецкой команды получили немало уверенности в своих силах и должны развиваться в этом ключе и дальше. (О легионерах – прим) Конечно, хотелось бы, чтобы наши ребята играли, но для этого они должны быть сильнее бразильцев. Такой путь к основному составу. Должны доказывать право выходить на поле с первых минут своей игрой, только так.

Да и вообще, знаешь, не думаю, что у «Шахтера» будут какие-то проблемы в чемпионате. В УПЛ уже все ясно, я о выигрыше чемпионства, так почему бы не попытаться выиграть Лигу конференций?

Тем более что в этом турнире играют довольно посредственные команды. Со всеми можно играть и обыгрывать их. Надо постараться этот кубок зацепить и выиграть», – уверен Маркевич.

Подопечные Арды Турана набрали 30 баллов и разместились на первой позиции в турнирной таблице чемпионата Украины. Ближайший преследователь – черкасский ЛНЗ – отстает на четыре пункта.