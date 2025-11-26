Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
26 ноября 2025, 22:29 |
Маркевич сделал прогноз на матч Шемрок Роверс – Шахтер в Лиге конференций

Матч четвертого тура состоится в четверг, 27 ноября, в 22:00 по киевскому времени

Маркевич сделал прогноз на матч Шемрок Роверс – Шахтер в Лиге конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтер Донецк

В четверг, 27 ноября, состоится матч четвертого тура Лиги конференций, в котором встретятся ирландский «Шемрок Роверс» и донецкий «Шахтер».

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич сделал прогноз на предстоящий поединок, а также оценил шансы «горняков» на победу в турнире.

– Традиционный вопрос: ваш прогноз на поединок «Шемрок Роверс» – «Шахтер». С каким счетом завершится игра в Дублине?

– Донецкая команда должна побеждать. С мотивацией у игроков «Шахтера» должно быть все в порядке, ведь три очка практически гарантируют им выход в плей-офф Лиги конференций.

Да и вообще, не думаю, что у донецкой команды будут какие-то проблемы в чемпионате. В УПЛ уже все ясно, я о выигрыше чемпионства, так почему бы не попытаться выиграть Лигу конференций? Тем более что в этом турнире играют довольно посредственные команды. Со всеми можно играть и обыгрывать их. Надо постараться этот кубок зацепить и выиграть.

Что касается прогноза на игру с «Шемрок Роверс», то, по моему мнению, «Шахтер» победит с разницей в два гола, – подытожил Маркевич.

Лига конференций Шемрок Роверс Шахтер Донецк Мирон Маркевич
Николай Тытюк
