Легенда Динамо Ващук спрогнозировал точный счет матча Омония – Динамо

Бывший футболист «Динамо» Владислав Ващук поделился мыслями о матче киевлян с «Омонией» в Лиге конференций.

«Я ожидаю только победы, которая нужна Динамо, как воздух. Над Динамо сегодня сгущаются тучи, и киевляне в турнирной таблице занимают явно не то место, на которое рассчитывают болельщики. Победа в матче еврокубка принесет не только три очка, но и моральные дивиденды. Думаю, ребята готовы к матчу с Омонией и должны дать бой и позитив.

Я буду болеть за победу Динамо. Киевляне победят со счетом 2:1», – сказал Ващук.

«Динамо» проведет выездной матч с «Омонией» завтра, 26 ноября, начало встречи запланировано на 19:45 по киевскому времени.