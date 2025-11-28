ВАЩУК: «Надо соответствовать уровню Динамо. Денег нет, потерпите»

Бывший защитник «Динамо» Владислав Ващук считает проблемой киевлян то, что у клуба нет лидера.

«Я не вижу, чтобы в «Динамо» кто-то выделялся. Игроки как-то настраиваются, как-то стараются, но это все как-то. В таком случае можно и платить футболистам как-то, говорить: «Денег нет, потерпите».

Такое ощущение, что все хотят зарабатывать деньги и ничего не делать, но так не бывает. Надо соответствовать уровню «Динамо», – сказал Ващук.