Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВАЩУК: «Надо соответствовать уровню Динамо. Денег нет, потерпите»
Украина. Премьер лига
28 ноября 2025, 02:32
ВАЩУК: «Надо соответствовать уровню Динамо. Денег нет, потерпите»

Бывший защитник киевлян назвал главную проблему столичного клуба

ФК Динамо. Владислав Ващук

Бывший защитник «Динамо» Владислав Ващук считает проблемой киевлян то, что у клуба нет лидера.

«Я не вижу, чтобы в «Динамо» кто-то выделялся. Игроки как-то настраиваются, как-то стараются, но это все как-то. В таком случае можно и платить футболистам как-то, говорить: «Денег нет, потерпите».

Такое ощущение, что все хотят зарабатывать деньги и ничего не делать, но так не бывает. Надо соответствовать уровню «Динамо», – сказал Ващук.

Ранее бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко высказался о бывшем защитнике клуба Владиславе Ващуке, который сейчас служит в НГУ.

Владислав Ващук Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: BLIK
