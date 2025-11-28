ВАЩУК: «Надо соответствовать уровню Динамо. Денег нет, потерпите»
Бывший защитник киевлян назвал главную проблему столичного клуба
Бывший защитник «Динамо» Владислав Ващук считает проблемой киевлян то, что у клуба нет лидера.
«Я не вижу, чтобы в «Динамо» кто-то выделялся. Игроки как-то настраиваются, как-то стараются, но это все как-то. В таком случае можно и платить футболистам как-то, говорить: «Денег нет, потерпите».
Такое ощущение, что все хотят зарабатывать деньги и ничего не делать, но так не бывает. Надо соответствовать уровню «Динамо», – сказал Ващук.
Ранее бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко высказался о бывшем защитнике клуба Владиславе Ващуке, который сейчас служит в НГУ.
