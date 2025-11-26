Игрок Омонии: «Динамо совсем не легкий соперник»

Атакующий полузащитник «Омонии» Винни Семедо поделился ожиданиями от матча четвертого тура Лиги конференций с «Динамо», который состоится на Кипре 26 ноября в 19:45.

«Завтра для нас сложный и важный матч, если мы хотим продолжать выступления в турнире. «Динамо» совсем не легкий соперник, у него есть опыт и качество. Ожидаю хорошую и жесткую игру.

Поражение от «Апполона»? Все матчи важны, не только завтрашний. Нужно брать их по одному. Иногда не удается выигрывать, но мы сосредоточены на игре в четверг. А потом посмотрим на матч в понедельник.

Психологическое состояние команды? Мы в хорошем психологическом состоянии. Это всего лишь один матч. Конечно, мы расстроены из-за последнего поражения, но завтрашний поединок — совсем другая история. Мы сделаем все, что можем, чтобы выиграть. У нас есть все необходимое».