КАРАВАЕВ: «В Динамо много молодых игроков, не все могут с этим справиться»

Защитник «Динамо» Александр Караваев рассказал о моральном состоянии команды на фоне серии неудачных результатов.

– Конечно, настроение подавленное, потому что ты понимаешь, что ты не выигрываешь много матчей, и это не тот график, не тот путь «Динамо», когда ты знаешь, что каждая игра – это должна быть победа. И не просто победа, а уверенная победа. Конечно, сейчас много критики. Понимаю, почему. И это нужно сначала пережить, сделать выводы и двигаться дальше. Но ты понимаешь, что много молодых игроков, не все могут с этим справиться.

Возьму свой пример. Когда я приходил в «Динамо», мне уже было 26–27 лет. И до этого я уже играл за «Зарю», уже был в сборной. Я понимал, что когда ты приходишь в «Динамо», там будет давление, и у тебя нет права на ошибку.

А сейчас такое время, что очень много молодых игроков уже играют в «Динамо», и они сталкиваются с этим давлением. Например, в том году было меньше давления, потому что выиграли чемпионат. Да, были неуверенные, непереконливые победы, как кто-то говорил, там вырывали ничьи, но выиграли чемпионат, и все это нивелируется.

Но одно дело выиграть чемпионство, а другое – его удержать. Это намного сложнее. И вот к этому нужно было больше подходить с психологической точки зрения в этом чемпионате. Хотя сначала ничего такого не было. Да, были провальные матчи с тем же «Пафосом», потом «Маккаби», но в чемпионате плюс-минус все было неплохо, однако после сентябрьских матчей сборных все пошло как-то не туда.

И хотя анализируем, смотрим игры, цифры, процент владения мячом, xG – почти во всех матчах мы превосходим соперника, но не доводим до результата. Конечно, ты можешь отбиваться весь матч, забить гол, выиграть, и потом скажут: «Результат есть и все». Сейчас в команде, не знаю, в плане настроения, психологии, вроде бы и тренируемся, все делаем, анализируем, теории проводим, но результата нет. Я думаю, что все зависит от психологии. Против нас все соперники выходят с желанием обыграть. Потому что если ты обыгрываешь либо «Динамо», либо «Шахтер» в чемпионате Украины, то ты герой.

