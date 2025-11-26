Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КАРАВАЕВ: «В Динамо много молодых игроков, не все могут с этим справиться»
Украина. Премьер лига
26 ноября 2025, 15:59 |
243
0

КАРАВАЕВ: «В Динамо много молодых игроков, не все могут с этим справиться»

Александр высказался о кризисе киевлян

26 ноября 2025, 15:59 |
243
0
КАРАВАЕВ: «В Динамо много молодых игроков, не все могут с этим справиться»
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Защитник «Динамо» Александр Караваев рассказал о моральном состоянии команды на фоне серии неудачных результатов.

– Конечно, настроение подавленное, потому что ты понимаешь, что ты не выигрываешь много матчей, и это не тот график, не тот путь «Динамо», когда ты знаешь, что каждая игра – это должна быть победа. И не просто победа, а уверенная победа. Конечно, сейчас много критики. Понимаю, почему. И это нужно сначала пережить, сделать выводы и двигаться дальше. Но ты понимаешь, что много молодых игроков, не все могут с этим справиться.

Возьму свой пример. Когда я приходил в «Динамо», мне уже было 26–27 лет. И до этого я уже играл за «Зарю», уже был в сборной. Я понимал, что когда ты приходишь в «Динамо», там будет давление, и у тебя нет права на ошибку.

А сейчас такое время, что очень много молодых игроков уже играют в «Динамо», и они сталкиваются с этим давлением. Например, в том году было меньше давления, потому что выиграли чемпионат. Да, были неуверенные, непереконливые победы, как кто-то говорил, там вырывали ничьи, но выиграли чемпионат, и все это нивелируется.

Но одно дело выиграть чемпионство, а другое – его удержать. Это намного сложнее. И вот к этому нужно было больше подходить с психологической точки зрения в этом чемпионате. Хотя сначала ничего такого не было. Да, были провальные матчи с тем же «Пафосом», потом «Маккаби», но в чемпионате плюс-минус все было неплохо, однако после сентябрьских матчей сборных все пошло как-то не туда.

И хотя анализируем, смотрим игры, цифры, процент владения мячом, xG – почти во всех матчах мы превосходим соперника, но не доводим до результата. Конечно, ты можешь отбиваться весь матч, забить гол, выиграть, и потом скажут: «Результат есть и все». Сейчас в команде, не знаю, в плане настроения, психологии, вроде бы и тренируемся, все делаем, анализируем, теории проводим, но результата нет. Я думаю, что все зависит от психологии. Против нас все соперники выходят с желанием обыграть. Потому что если ты обыгрываешь либо «Динамо», либо «Шахтер» в чемпионате Украины, то ты герой.

Ранее Караваев вспомнил о том, как Мирча Луческу пришел в киевскую команду.

По теме:
Игрок Омонии: «Динамо совсем не легкий соперник»
КАРАВАЕВ: «Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ? Настроение оптимистичное»
Бывший полузащитник Омонии дал Динамо установку на игру
Динамо Киев Александр Караваев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Лига конференций
Иван Чирко Источник: Денис Бойко
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Форвард Челси: «Это было невероятно. Ты растешь, мечтая о таких ночах»
Футбол | 26 ноября 2025, 14:19 0
Форвард Челси: «Это было невероятно. Ты растешь, мечтая о таких ночах»
Форвард Челси: «Это было невероятно. Ты растешь, мечтая о таких ночах»

Лиам Делап поделился эмоциями после матча своей команды против Барселоны

Четыре игрока Динамо не сыграют против Омонии из-за проблем со здоровьем
Футбол | 26 ноября 2025, 11:55 14
Четыре игрока Динамо не сыграют против Омонии из-за проблем со здоровьем
Четыре игрока Динамо не сыграют против Омонии из-за проблем со здоровьем

Ярмоленко, Шапаренко, Бражко и Биловар не смогут выйти на поле в матче Лиги конференций

ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
Футбол | 25.11.2025, 18:36
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
Футбол | 25.11.2025, 17:08
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
Футбол | 25.11.2025, 19:50
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
25.11.2025, 06:23 78
Футбол
Джейк Пол: «Вы видели, что было в бою с Усиком. Это его криптонит»
Джейк Пол: «Вы видели, что было в бою с Усиком. Это его криптонит»
24.11.2025, 23:40 1
Бокс
Известна реакция коуча Джошуа на то, что Энтони ушел тренироваться к Усику
Известна реакция коуча Джошуа на то, что Энтони ушел тренироваться к Усику
25.11.2025, 00:34
Бокс
Тест на дикцию, смех над Барсой и Мбаппезависимость. Обзор 13 тура Ла Лиги
Тест на дикцию, смех над Барсой и Мбаппезависимость. Обзор 13 тура Ла Лиги
25.11.2025, 16:36 1
Футбол
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
25.11.2025, 08:43 19
Футбол
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
25.11.2025, 23:55 15
Футбол
Достойный бой с чемпионом. ХИТ сыграл вничью с Пальмой Футзал
Достойный бой с чемпионом. ХИТ сыграл вничью с Пальмой Футзал
25.11.2025, 20:37 3
Футзал
Металлист 1925 отказался от вингера сборной Украины. Названа причина
Металлист 1925 отказался от вингера сборной Украины. Названа причина
25.11.2025, 16:59 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем