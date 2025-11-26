Аякс вошел в число худших команд после 5 туров в истории Лиги чемпионов
Матч против Бенфики закончился очередным поражением амстердамского клуба
Аякс, проиграв Бенфике на своем поле в матче 5-го тура Лиги чемпионов, вошел в число худших команд по итогам 5 туров в истории Лиги чемпионов.
Амстердамцы не набрали еще ни одного очка в турнире, имея разницу между забитыми и пропущенными мячами -15.
В истории Лиги чемпионов были только три команды, которые после аналогичного количества матчей также не имели в своем активе ни одного балла, но имели худшую разницу: Рейнджерс в сезоне 2022/23 (-18), Виктория в сезоне 2022/23 (-17) и Андерлехт в сезоне 2017/18 (-16).
Команды с худшими результатами после 5 сыгранных туров в Лиге чемпионов:
- 0 – Рейнджерс (2022/23), разница: -18
- 0 – Виктория (2022/23), разница: -17
- 0 – Андерлехт (2017/18), разница: -16
- 0 – Аякс (2025/26), разница: -15
- 0 – Янг Бойз (2024/25), разница: -15
- 0 – Жилина (2010/11), разница: -15
- 0 – Слован (2024/25), разница: -14
- 0 – Маккаби Т.-А. (2015/16), разница: -14
- 0 – Бурсаспор (2010/11), разница: -14
- 0 – Левски (2006/07), разница: -14
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный португалец не пропустит матч первого тура чемпионата мира
Легенда клуба считает, что отыграть отставание от «Шахтера» – практически нереально