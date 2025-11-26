Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Аякс вошел в число худших команд после 5 туров в истории Лиги чемпионов
Лига чемпионов
26 ноября 2025, 12:56 | Обновлено 26 ноября 2025, 13:15
Аякс вошел в число худших команд после 5 туров в истории Лиги чемпионов

Матч против Бенфики закончился очередным поражением амстердамского клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

Аякс, проиграв Бенфике на своем поле в матче 5-го тура Лиги чемпионов, вошел в число худших команд по итогам 5 туров в истории Лиги чемпионов.

Амстердамцы не набрали еще ни одного очка в турнире, имея разницу между забитыми и пропущенными мячами -15.

В истории Лиги чемпионов были только три команды, которые после аналогичного количества матчей также не имели в своем активе ни одного балла, но имели худшую разницу: Рейнджерс в сезоне 2022/23 (-18), Виктория в сезоне 2022/23 (-17) и Андерлехт в сезоне 2017/18 (-16).

Команды с худшими результатами после 5 сыгранных туров в Лиге чемпионов:

  • 0 – Рейнджерс (2022/23), разница: -18
  • 0 – Виктория (2022/23), разница: -17
  • 0 – Андерлехт (2017/18), разница: -16
  • 0 – Аякс (2025/26), разница: -15
  • 0 – Янг Бойз (2024/25), разница: -15
  • 0 – Жилина (2010/11), разница: -15
  • 0 – Слован (2024/25), разница: -14
  • 0 – Маккаби Т.-А. (2015/16), разница: -14
  • 0 – Бурсаспор (2010/11), разница: -14
  • 0 – Левски (2006/07), разница: -14
Аякс Лига чемпионов статистика
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
