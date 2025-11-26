Аякс вошел в число худших команд после 5 туров в истории Лиги чемпионов

Аякс, проиграв Бенфике на своем поле в матче 5-го тура Лиги чемпионов, вошел в число худших команд по итогам 5 туров в истории Лиги чемпионов.

Амстердамцы не набрали еще ни одного очка в турнире, имея разницу между забитыми и пропущенными мячами -15.

В истории Лиги чемпионов были только три команды, которые после аналогичного количества матчей также не имели в своем активе ни одного балла, но имели худшую разницу: Рейнджерс в сезоне 2022/23 (-18), Виктория в сезоне 2022/23 (-17) и Андерлехт в сезоне 2017/18 (-16).

Команды с худшими результатами после 5 сыгранных туров в Лиге чемпионов: