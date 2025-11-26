Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
26 ноября 2025, 21:00 |
Где Забарный? Стартовые составы ПСЖ и Тоттенхэма на матч Лиги чемпионов

Поединок пятого тура начнется 26 ноября в 22:00 по киевскому времени

Где Забарный? Стартовые составы ПСЖ и Тоттенхэма на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В среду, 26 ноября состоится матч пятого тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором сыграют французский ПСЖ и английский «Тоттенхэм».

Встреча на парижском стадионе «Parc des Princes» начнется в 22:00 по киевскому времени. Главным арбитром противостоянии назначен Феликс Цвайер из Германии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставники команды – Луис Энрике и Томас Франк – определились со стартовыми составами на этот поединок. Защитник ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный начнет матч на скамейке запасных.

Парижский клуб набрал девять баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице. В активе «Тоттенхэма» – восемь очков, клуб разместился на 12-й позиции.

Стартовые составы ПСЖ и Тоттенхэма на матч Лиги чемпионов

Лига чемпионов ПСЖ Тоттенхэм ПСЖ - Тоттенхэм Илья Забарный стартовые составы
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
