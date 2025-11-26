Где Забарный? Стартовые составы ПСЖ и Тоттенхэма на матч Лиги чемпионов
Поединок пятого тура начнется 26 ноября в 22:00 по киевскому времени
В среду, 26 ноября состоится матч пятого тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором сыграют французский ПСЖ и английский «Тоттенхэм».
Встреча на парижском стадионе «Parc des Princes» начнется в 22:00 по киевскому времени. Главным арбитром противостоянии назначен Феликс Цвайер из Германии.
Наставники команды – Луис Энрике и Томас Франк – определились со стартовыми составами на этот поединок. Защитник ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный начнет матч на скамейке запасных.
Парижский клуб набрал девять баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице. В активе «Тоттенхэма» – восемь очков, клуб разместился на 12-й позиции.
Стартовые составы ПСЖ и Тоттенхэма на матч Лиги чемпионов
