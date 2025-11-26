Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
26 ноября 2025, 11:24
КВАРЦЯНЫЙ: «Этот игрок Динамо может стать ключевым для сборной Украины»

Специалист расхвалил Тараса Михавко

ФК Волынь. Виталий Кварцяный

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный расхвалил защитника киевского Динамо Тараса Михавко, но отметил, что молодому футболисту стоит еще много работать.

– У вас, как у тренера, специалиста, к кому у «Динамо» меньше претензий?

– Можно вспомнить Михавко, который наверняка единственный, кто хочет отличаться нестандартными действиями на поле. Он много раз нарушает правила, но эти фолы амбициозны, он увлекается борьбой с соперником.

Он может вырасти в важную боевую единицу для «Динамо» и для сборной Украины, но Тарасу еще очень много нужно работать, – лаконично сказал Кварцяный.

