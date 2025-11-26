КВАРЦЯНЫЙ: «Этот игрок Динамо может стать ключевым для сборной Украины»

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный расхвалил защитника киевского Динамо Тараса Михавко, но отметил, что молодому футболисту стоит еще много работать.

– У вас, как у тренера, специалиста, к кому у «Динамо» меньше претензий?

– Можно вспомнить Михавко, который наверняка единственный, кто хочет отличаться нестандартными действиями на поле. Он много раз нарушает правила, но эти фолы амбициозны, он увлекается борьбой с соперником.

Он может вырасти в важную боевую единицу для «Динамо» и для сборной Украины, но Тарасу еще очень много нужно работать, – лаконично сказал Кварцяный.