КВАРЦЯНЫЙ: «Этот игрок Динамо может стать ключевым для сборной Украины»
Специалист расхвалил Тараса Михавко
Известный украинский тренер Виталий Кварцяный расхвалил защитника киевского Динамо Тараса Михавко, но отметил, что молодому футболисту стоит еще много работать.
– У вас, как у тренера, специалиста, к кому у «Динамо» меньше претензий?
– Можно вспомнить Михавко, который наверняка единственный, кто хочет отличаться нестандартными действиями на поле. Он много раз нарушает правила, но эти фолы амбициозны, он увлекается борьбой с соперником.
Он может вырасти в важную боевую единицу для «Динамо» и для сборной Украины, но Тарасу еще очень много нужно работать, – лаконично сказал Кварцяный.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский футболист может сыграть против Романа Яремчука в Лиге чемпионов
Украинец владеет тремя из четырех основных титулов