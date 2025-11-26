Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кварцяный назвал игрока Динамо, который остановился в росте
Лига конференций
26 ноября 2025, 11:30 | Обновлено 26 ноября 2025, 11:59
Кварцяный назвал игрока Динамо, который остановился в росте

Известный отечественный тренер считает, что этот футболист стал таким, как все

Кварцяный назвал игрока Динамо, который остановился в росте
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua авторитетный тренер Виталий Кварцяный рассказал о главных причинах неудачных результатов «Динамо» в текущем сезоне, назвав также футболиста, который, на его взгляд, остановился в росте.

– Пусть не обижаются, но я не вижу в «Динамо» ни одного талантливого футболиста, – сказал Виталий Владимирович. – Одно время меня приятно поражало развитие Бражка, казалось, что вот-вот… но он после травмы резко сдал. Потом вроде снова приблизился к пиковому состоянию, уже был под сборной, но снова сдулся, и стал как все. Не знаю, с чем это связано. Он не стал лидером, не смог овладеть индивидуальной скоростной техникой, которая бы отличала его на трансферных листах «Динамо». Его рост остановился.

Напомним, что завтра, 27 ноября в рамках группового раунда Лиги конференций «Динамо» сыграет на выезде с кипрской «Омонией». Начало матча – в 19:45.

Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
