ДЕ ДЗЕРБИ: «Я хочу посвятить эту победу умершему ребенку из Фоджи»
Итальянец поделился эмоциями после победы Марселя над Ньюкаслом
Главный тренер Марселя Роберто Де Дзерби поделился эмоциями после победы своей команды над Ньюкаслом (2:1) в пятом туре Лиги чемпионов.
«Я хочу посвятить эту победу умершему ребенку из Фоджи. Я хочу посвятить этот успех его семье. У меня есть его фото в футболке «Марселя», у меня есть с собой, и оно принесло мне удачу.
Кроме первых десяти минут, когда мы были в облаках, мы провели хороший матч. У нас было много моментов. Мы почти не страдали и сыграли хорошо. Я доволен, доволен игроками – Баколя, Вермереном, Веа, Рульи… Они провели хороший матч. Во время перерыва я был очень спокоен и расслаблен. Я сказал им продолжать играть так же – и мы выигрываем. Я чувствовал что-то положительное.
Я видел Обамеянга в хорошей форме в первом тайме. Ему нечего некому доказывать. Единственный его недостаток – то, что ему 37 лет (36 – прим.). Надеюсь, он сможет играть еще 10 лет, потому что он действительно большой чемпион. У нас были моменты в первом тайме, но мы не убили. Мы были близки к голу.
У нас шесть очков в Лиге чемпионов, мы заслуживали немного большего. И в чемпионате тоже – мы вторые после «ПСЖ». Мы должны быть требовательными к качеству нашей игры, и в этом плане можем выступать лучше.
Мы конкурентны в обоих турнирах, и при этом получили травмированных игроков. С таким количеством травм наши соперники не показывали таких результатов. Это важно для нравственного состояния и самооценки. Мы не должны жалеть ни о чем. Мы можем выиграть последние три матча в Лиге чемпионов.
Сегодня мы не могли возвращаться домой разочарованными. Теперь нужно готовиться к «Тулузе». Это будет тяжело, ведь они пропускают мало голов. Мы должны забыть о сегодняшнем вечере и готовиться к «Тулузе». Будут изменения в составе», – сказал Де Дзерби.
