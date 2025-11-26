Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ДЕ ДЗЕРБИ: «Я хочу посвятить эту победу умершему ребенку из Фоджи»
Лига чемпионов
26 ноября 2025, 09:41 | Обновлено 26 ноября 2025, 10:13
541
0

ДЕ ДЗЕРБИ: «Я хочу посвятить эту победу умершему ребенку из Фоджи»

Итальянец поделился эмоциями после победы Марселя над Ньюкаслом

26 ноября 2025, 09:41 | Обновлено 26 ноября 2025, 10:13
541
0
ДЕ ДЗЕРБИ: «Я хочу посвятить эту победу умершему ребенку из Фоджи»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Главный тренер Марселя Роберто Де Дзерби поделился эмоциями после победы своей команды над Ньюкаслом (2:1) в пятом туре Лиги чемпионов.

«Я хочу посвятить эту победу умершему ребенку из Фоджи. Я хочу посвятить этот успех его семье. У меня есть его фото в футболке «Марселя», у меня есть с собой, и оно принесло мне удачу.

Кроме первых десяти минут, когда мы были в облаках, мы провели хороший матч. У нас было много моментов. Мы почти не страдали и сыграли хорошо. Я доволен, доволен игроками – Баколя, Вермереном, Веа, Рульи… Они провели хороший матч. Во время перерыва я был очень спокоен и расслаблен. Я сказал им продолжать играть так же – и мы выигрываем. Я чувствовал что-то положительное.

Я видел Обамеянга в хорошей форме в первом тайме. Ему нечего некому доказывать. Единственный его недостаток – то, что ему 37 лет (36 – прим.). Надеюсь, он сможет играть еще 10 лет, потому что он действительно большой чемпион. У нас были моменты в первом тайме, но мы не убили. Мы были близки к голу.

У нас шесть очков в Лиге чемпионов, мы заслуживали немного большего. И в чемпионате тоже – мы вторые после «ПСЖ». Мы должны быть требовательными к качеству нашей игры, и в этом плане можем выступать лучше.

Мы конкурентны в обоих турнирах, и при этом получили травмированных игроков. С таким количеством травм наши соперники не показывали таких результатов. Это важно для нравственного состояния и самооценки. Мы не должны жалеть ни о чем. Мы можем выиграть последние три матча в Лиге чемпионов.

Сегодня мы не могли возвращаться домой разочарованными. Теперь нужно готовиться к «Тулузе». Это будет тяжело, ведь они пропускают мало голов. Мы должны забыть о сегодняшнем вечере и готовиться к «Тулузе». Будут изменения в составе», – сказал Де Дзерби.

По теме:
Судаков відреагував на перемогу Бенфіки над Аяксом у Лізі чемпіонів
Венсан КОМПАНИ: «Это хорошо, и он должен этим наслаждаться»
Трубин отреагировал на победу Бенфики над Аяксом в Лиге чемпионов
Роберто Де Дзерби Марсель Ньюкасл Лига чемпионов Пьер-Эмерик Обамеянг
Олег Вахоцкий Источник: ФК Марсель
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Динамо приняли решение по вратарской позиции
Футбол | 26 ноября 2025, 05:02 3
В Динамо приняли решение по вратарской позиции
В Динамо приняли решение по вратарской позиции

Клуб не планирует усиления вратарской линии

ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
Футбол | 25 ноября 2025, 19:50 31
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026

В ФИФА приняли решение: все команды из плей-офф – в последнюю корзину

Иван ШАРИЙ: «Динамо сейчас в разобранном состоянии»
Футбол | 26.11.2025, 08:21
Иван ШАРИЙ: «Динамо сейчас в разобранном состоянии»
Иван ШАРИЙ: «Динамо сейчас в разобранном состоянии»
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Футбол | 25.11.2025, 08:43
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Бокс | 25.11.2025, 09:59
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
25.11.2025, 08:47 3
Футбол
Известна реакция коуча Джошуа на то, что Энтони ушел тренироваться к Усику
Известна реакция коуча Джошуа на то, что Энтони ушел тренироваться к Усику
25.11.2025, 00:34
Бокс
Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ
Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ
24.11.2025, 14:23 11
Футбол
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
25.11.2025, 18:36 18
Футбол
Сколько заработала Олейникова за два выигранных трофея WTA 125 в ноябре?
Сколько заработала Олейникова за два выигранных трофея WTA 125 в ноябре?
24.11.2025, 16:18
Теннис
Джейк Пол: «Вы видели, что было в бою с Усиком. Это его криптонит»
Джейк Пол: «Вы видели, что было в бою с Усиком. Это его криптонит»
24.11.2025, 23:40 1
Бокс
«В Реале это недопустимо». У Алонсо возникли первые проблемы в коллективе
«В Реале это недопустимо». У Алонсо возникли первые проблемы в коллективе
25.11.2025, 03:59
Футбол
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
25.11.2025, 17:08 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем