ДЕ ДЗЕРБИ: «Я хочу посвятить эту победу умершему ребенку из Фоджи»

Главный тренер Марселя Роберто Де Дзерби поделился эмоциями после победы своей команды над Ньюкаслом (2:1) в пятом туре Лиги чемпионов.

«Я хочу посвятить эту победу умершему ребенку из Фоджи. Я хочу посвятить этот успех его семье. У меня есть его фото в футболке «Марселя», у меня есть с собой, и оно принесло мне удачу.

Кроме первых десяти минут, когда мы были в облаках, мы провели хороший матч. У нас было много моментов. Мы почти не страдали и сыграли хорошо. Я доволен, доволен игроками – Баколя, Вермереном, Веа, Рульи… Они провели хороший матч. Во время перерыва я был очень спокоен и расслаблен. Я сказал им продолжать играть так же – и мы выигрываем. Я чувствовал что-то положительное.

Я видел Обамеянга в хорошей форме в первом тайме. Ему нечего некому доказывать. Единственный его недостаток – то, что ему 37 лет (36 – прим.). Надеюсь, он сможет играть еще 10 лет, потому что он действительно большой чемпион. У нас были моменты в первом тайме, но мы не убили. Мы были близки к голу.

У нас шесть очков в Лиге чемпионов, мы заслуживали немного большего. И в чемпионате тоже – мы вторые после «ПСЖ». Мы должны быть требовательными к качеству нашей игры, и в этом плане можем выступать лучше.

Мы конкурентны в обоих турнирах, и при этом получили травмированных игроков. С таким количеством травм наши соперники не показывали таких результатов. Это важно для нравственного состояния и самооценки. Мы не должны жалеть ни о чем. Мы можем выиграть последние три матча в Лиге чемпионов.

Сегодня мы не могли возвращаться домой разочарованными. Теперь нужно готовиться к «Тулузе». Это будет тяжело, ведь они пропускают мало голов. Мы должны забыть о сегодняшнем вечере и готовиться к «Тулузе». Будут изменения в составе», – сказал Де Дзерби.