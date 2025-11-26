Венсан КОМПАНИ: «Это хорошо, и он должен этим наслаждаться»

Бельгийский тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани дал пресс-конференцию перед матчем пятого тура Лиги чемпионов с «Арсеналом»:

«Мы выиграли первые четыре матча, что было важно. Пока что мы делаем то, что планировали, и надеемся, что так будет и дальше. Но играть против этой команды будет самой сложной задачей на данный момент. Мы этому рады – именно поэтому мы здесь, именно этого мы и хотим».

«С Сержем дела обстоят неплохо. Но сможет ли он выйти в стартовом составе или сыграть полный матч – это вопрос завтрашнего дня. Мы немного волновались, но он подал нам хорошие сигналы. Игрокам нужна уверенность, и откуда бы её ни черпать, она полезна. Если эта ситуация (прим. – игра в Лондоне) придаст Сержу хотя бы 10% уверенности, я с радостью ею воспользуюсь».

«Карл ещё молод и будет молод ещё несколько лет. Это хорошо, и он должен этим наслаждаться. То, чего он добился своей игрой, может продолжаться ещё 30 игр, и мы хотим его в этом поддержать. Вопрос в том, как нам быть, когда он сбавит обороты? Он психологически стабилен. Он хорошо играет не только в нападении, но и в защите. Завтра нас ждёт ещё одно испытание, и мы рады сопровождать его на этом пути».

Поединок между «Арсеналом» и «Баварией» состоится 26 октября в 22:00 по Киеву.

