Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бавария нашла замену Нойеру. Бесплатный трансфер топ-вратаря
Германия
26 ноября 2025, 09:24
1247
1

Бавария нашла замену Нойеру. Бесплатный трансфер топ-вратаря

Мюнхенский гранд может подписать Майка Меньяна

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Меньянн

Французский вратарь «Милана» Майк Меньян привлекает внимание мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, руководство немецкого гранда рассматривает 30-летнего француза как замену Мануэлю Нойеру. Летом 2026 года соглашение между Меньяном и «Миланом» истекает, он станет свободным агентом.

В текущем сезоне Майк Меньян провел 13 матчей на клубном уровне во всех турнирах, семь из которых стали сухими, пропустил девять голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее Гарри Кейн прокомментировал слухи о переходе в «Барселону».

По теме:
Венсан КОМПАНИ: «Это хорошо, и он должен этим наслаждаться»
Команда Флика впервые в истории не забила в матче Лиги чемпионов
Арсенал – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Майк Меньян Бавария Мануэль Нойер Милан трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Серии A свободный агент
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(2)
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
vbrjkf
Краще б Луніна взяли і завершили "лунініану" на сторінках спорт.юа...
