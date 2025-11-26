Бавария нашла замену Нойеру. Бесплатный трансфер топ-вратаря

Французский вратарь «Милана» Майк Меньян привлекает внимание мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, руководство немецкого гранда рассматривает 30-летнего француза как замену Мануэлю Нойеру. Летом 2026 года соглашение между Меньяном и «Миланом» истекает, он станет свободным агентом.

В текущем сезоне Майк Меньян провел 13 матчей на клубном уровне во всех турнирах, семь из которых стали сухими, пропустил девять голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее Гарри Кейн прокомментировал слухи о переходе в «Барселону».