Бавария нашла замену Нойеру. Бесплатный трансфер топ-вратаря
Мюнхенский гранд может подписать Майка Меньяна
Французский вратарь «Милана» Майк Меньян привлекает внимание мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, руководство немецкого гранда рассматривает 30-летнего француза как замену Мануэлю Нойеру. Летом 2026 года соглашение между Меньяном и «Миланом» истекает, он станет свободным агентом.
В текущем сезоне Майк Меньян провел 13 матчей на клубном уровне во всех турнирах, семь из которых стали сухими, пропустил девять голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
