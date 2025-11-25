Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Германия
Кейн прокомментировал слухи о переходе в Барселону

Форвард пока не планирует уходить из Баварии

Кейн прокомментировал слухи о переходе в Барселону
Гарри Кейн

Форвард Баварии Гарри Кейн заявил, что не планирует переходить в Барселону или другой клуб по итогам нынешнего сезона.

«Никаких контактов с Барселоной или другими клубами у меня не было. Я чувствую себя очень комфортно в Мюнхене, хотя мы еще не обсуждали мой контракт с Баварией».

«Я никуда не спешу, однако очень сомневаюсь, что ситуация изменится летом 2026 года и я куда-то уйду», – сказал Кейн в интервью Bild.

Известно, что летом в контракте Кейна появится клаусула в размере 60 миллионов евро, однако Бавария хочет подписать новый договор и убрать клаусулу.

Бавария Барселона Гарри Кейн трансферы трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
