Кейн прокомментировал слухи о переходе в Барселону
Форвард пока не планирует уходить из Баварии
Форвард Баварии Гарри Кейн заявил, что не планирует переходить в Барселону или другой клуб по итогам нынешнего сезона.
«Никаких контактов с Барселоной или другими клубами у меня не было. Я чувствую себя очень комфортно в Мюнхене, хотя мы еще не обсуждали мой контракт с Баварией».
«Я никуда не спешу, однако очень сомневаюсь, что ситуация изменится летом 2026 года и я куда-то уйду», – сказал Кейн в интервью Bild.
Известно, что летом в контракте Кейна появится клаусула в размере 60 миллионов евро, однако Бавария хочет подписать новый договор и убрать клаусулу.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец хочет организовать трилогию
В клубе не рассматривают украинских тренеров