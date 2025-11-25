Кейн прокомментировал слухи о переходе в Барселону

Форвард Баварии Гарри Кейн заявил, что не планирует переходить в Барселону или другой клуб по итогам нынешнего сезона.

«Никаких контактов с Барселоной или другими клубами у меня не было. Я чувствую себя очень комфортно в Мюнхене, хотя мы еще не обсуждали мой контракт с Баварией».

«Я никуда не спешу, однако очень сомневаюсь, что ситуация изменится летом 2026 года и я куда-то уйду», – сказал Кейн в интервью Bild.

Известно, что летом в контракте Кейна появится клаусула в размере 60 миллионов евро, однако Бавария хочет подписать новый договор и убрать клаусулу.