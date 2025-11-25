Трубин сыграл 49-й «сухой» матч за Бенфику

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин сыграл 49-й матч без пропущенных мячей за клуб во всех турнирах.

Сегодня в поединке 5-го тура Лиги чемпионов орлы победили на выезде амстердамский Аякс со счетом 2:0.

После этой игры Трубин имеет теперь 49 сухих матчей за Бенфику без пропущенных мячей во всех турнирах.

Сухие матчи Анатолия Трубина за Бенфику по сезонам (49):

2023/24 – 17

2024/25 – 21

2025/26 – 11

В своей карьере украинский голкипер имеет уже 93 подобных матча.

Сухие матчи Анатолия Трубина за карьеру (93):

49 – Бенфика

37 – Шахтер

7 – сборная Украины

Матчи без пропущенных мячей Анатолия Трубина за Бенфику во всех турнирах (49):