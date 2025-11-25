В среду, 26 ноября, состоится матч пятого тура основного раунда Лиги чемпионов между лондонским «Арсеналом» и «Баварией».

Поединок пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

После четырех туров «Арсенал» и «Бавария» остались единственными командами, которые еще не теряли очков в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Видеотрансляция поединка основного раунда Лиги чемпионов будет доступна на ОТТ-платформе MEGOGO.

Арсенал – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция