Арсенал – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча пятого тура основного раунда Лиги чемпионов
В среду, 26 ноября, состоится матч пятого тура основного раунда Лиги чемпионов между лондонским «Арсеналом» и «Баварией».
Поединок пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
После четырех туров «Арсенал» и «Бавария» остались единственными командами, которые еще не теряли очков в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
Видеотрансляция поединка основного раунда Лиги чемпионов будет доступна на ОТТ-платформе MEGOGO.
