МОДРИЧ: «После Реала, куда бы ты ни пошел – это шаг вниз»

Полузащитник «Милана» Лука Модрич рассказал о желании завершить карьеру в «Реале» и переходе к «россонери».

«Я всегда об этом говорил, и это не были пустые слова, не было заигрывания с болельщиками или клубом – моим большим желанием было завершить карьеру в Мадриде. Но просто у всего есть свое начало и конец.

После «Реала», я всегда это говорил, куда бы ты ни пошел – это шаг вниз. Здесь нет никаких сомнений, и это вам могут подтвердить все игроки. Но я считаю, что перешел в клуб, который по статусу и истории очень близок к «Реалу», и для меня это самая идеальная ситуация, которая могла произойти. Особенно потому, что «Милан» я люблю. С детства я рос на итальянском футболе, а «Милан» был клубом, который я любил больше всего. Когда появилась возможность перейти в «Милан», для меня это было именно то».