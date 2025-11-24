АЛЛЕГРИ - о поединке с Интером: «Блестящий матч и важная победа»

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри поделился своим мнением по поводу победы над «Интером» (1:0) в 12–м туре Серии А.

«Это блестящая победа, зрелищный поединок. Первые 15 минут мы действовали несколько скованно, но затем раскрепостились и создали четыре–пять моментов, где могли бы принять более верные решения в завершающей трети поля – особенно когда нужно было своевременно выводить Пулишича и Салемакерса вперед.

Нам следовало точнее выполнять подачи. Во втором тайме, когда мы забили, стало очевидно, что «Интер» пойдет в атаку. У нас были хорошие шансы, когда Леау выходил один на один. Мы грамотно строили защиту за счет превентивной опеки – это ключевой момент в матчах с «Интером», который становится смертельно опасным, как только выходит из–под первого прессинга.

Считаю, что мы заслужили то количество очков, которое имеем, ведь мы легко могли сыграть вничью с «Наполи» и «Ромой», поэтому все уравновешивается. Эта игра подтвердила основную тенденцию нашего сезона: когда нужно было задавать высокий темп, мы не всегда это делали, пропуская голы от «Кремонезе», «Пармы» и «Пизы».

В матчах высокого уровня ты более собран и дольше сохраняешь концентрацию. Мы должны понять: снижая интенсивность, мы становимся уязвимыми. С психологической точки зрения – это чрезвычайно важная победа. Нашей главной целью было удержаться в четверке сильнейших», – заявил Массимилиано Аллегри.