25 ноября, свою встречу в рамках Лиги чемпионов проведут Манчестер Сити – Байер. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити

Подопечные Гвардиолы хотят быть лучшими всегда и везде, однако, как и в прошлом сезоне, не хватает фирменной стабильности. В Лиге чемпионов дела идут хорошо, 10 очков в четырех матчах позволяют комфортно себя чувствовать на 4-й строчке в общей турнирной таблице. Свою последнюю встречу на турнире команда выиграла дома у Боруссии Дортмунд – 4:1, дублем отметился Фоден.

«Горожанам» сложнее на внутренней арене, где команда идет третьей в турнирной таблице, отставая от лидера на 7 очков, но впереди еще много матчей. В последнем туре Мансити в увлекательном матче уступил на выезде Ньюкаслу со счетом 1:2, чем прервал серию из четырех побед, во всех турнирах. Ковачич и Родри пропустят предстоящий матч из-за травм.

Байер

«Фармацевтам» пророчили сложный сезон, однако, выглядит вполне достойно. В Лиге чемпионов не могли выиграть в стартовых трех встречах, набрав всего два балла за этот период. Первая победа пришла в четвертом туре, когда удалось обыграть на выезде Бенфику со счетом 1:0. Клуб пока входит в зону плей-офф Лиги чемпионов, но текущее 21-е место точно не выглядит надежно.

Хорошо играет команда и в Бундеслиге, где идет третьей, хотя отстает от первой Баварии на целых 8 очков. В последнем туре Байер уверенно обыграл на выезде Вольфсбург со счетом 3:1, причем три мяча гости забили уже к 33-й минуте. У клуба много кадровых потерь, по разным причинам не смогут выйти на поле: Андрих, Фернандес, Гофманн, Лукас, Паласиос, Сарко, Тап, Тасоба, Терье, остается под вопросом Артур.

Прогноз

Хоть клубы известные, между собой ранее они никогда не играли.

«Горожане» большие фавориты, их класс банально выше, к тому же играют на своем поле. Не думаю, что оборона «фармацевтов» сможет выдержать давление соперника. Считаю здесь рабочей ставку на успех Манчестера с форой -1,5 гола за 1,58.