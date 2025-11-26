ГВАРДИОЛА: «Много изменений в составе. Беру ответственность на себя»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола считает, что он и его игроки должны принять поражение от «Байера» Леверкузен (0:2) и двигаться дальше.

Тренер хотел дать возможность ряду игроков, которые в последнее время имели мало игровой практики, проявить себя в матче против команды Бундеслиги – по сравнению со стартовым составом, который играл против «Ньюкасла» на выходных, на этот раз вышли 10 других футболистов.

На вопрос, почему, по его мнению, все пошло не так, Пеп Гвардиола рассказал:

«Слишком много изменений. Я говорил, что всегда считаю: в длинных сезонах, когда матчи каждые два–три дня, все должны быть задействованы. Возможно, это было слишком. Судя по результату. Думаю, они играли так, чтобы не совершать ошибок, а не так, как нужно играть.

Если ты думаешь избежать того, чтобы не подвести команду, ты не играешь свободно или раскованно – не только с мячом, но и без него. Мы были близки, но недостаточно агрессивны. Они очень хорошая команда. Поздравляю «Байер», конечно. Случилось как случилось.

Я беру ответственность. Я смотрю на игроков и хочу, чтобы каждый был задействован. Когда ты 3, 4, 5 или 6 матчей не играешь, это тяжело. Но, возможно, в этот раз изменений было слишком много».

Пеп Гвардиола добавил, что его желание держать всех в игре могло, в определенной степени, обернуться против него в этом матче против очень сильной, организованной команды «Байер» Леверкузен:

«Они пытались это сделать – это никогда не про одного игрока. Когда ты в топ-команде, ты должен проявлять себя. Игроки, которые выходили со скамейки, были такими же. Мы поскользнулись 10 раз, каждый удар блокировался – они фантастическая команда с фантастическими игроками. Возможно, те футболисты, которые играют регулярно в последнее время, придали бы больше уверенности новым игрокам, которые входят в состав.

Иногда я слишком добрый и задействую всех. Когда у тебя международная пауза, затем 4 или 5 матчей, а сейчас игра каждых 3 или 4 дня вплоть до марта – надеюсь, если не выбьют из Кубка Англии или Кубка лиги.

Ни один человек не может выдержать этого. Я подумал: хорошо, мы дома, в хорошей позиции в Лиге чемпионов, давайте попробуем. Когда у тебя 22 игрока, играют только 11. Другие играют не так часто, и когда ты играешь регулярно, ты чувствуешь себя более комфортно.

И, возможно, ты играешь так, чтобы не сделать что-то неправильно для команды, потому что хочешь ей помочь, но не делаешь того, что должен делать – ты должен быть свободным.

Мы говорили об этом перед игрой. Разрывайте линии, делайте движения, делайте то, что должны делать. Но ошибки есть ошибки, и в футболе ты должен выполнять работу не только с мячом, но и без него.

У нас есть сильные опции на скамейке, но, честно говоря, в этот раз это не сработало, и мы должны это принять. Теперь мы много не говорим. Очищаем головы и движемся к «Лидсу».