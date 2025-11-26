Манчестер Сити – Байер – 0:2. Холанд не забил ничего. Видео голов и обзор
Вечером 25 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов.
«Манчестер Сити» потерпел поражение от «Байера» из Леверкузена со счетом 0:2.
На 23-й минуте Алекс Гримальдо открыл счет, а на 54-й минуте Патрик Шик удвоил перевес гостей.
Лидер «Ман Сити» Эрлинг Холанд вышел на замену на 65-й минуте и своими шансами не воспользовался.
Лига чемпионов. 5-й тур, 25 ноября 2025
Манчестер Сити – Байер Леверкузен – 0:2
Голы: Гримальдо, 23, Шик, 54
