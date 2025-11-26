Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Манчестер Сити – Байер – 0:2. Холанд не забил ничего. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Манчестер Сити
25.11.2025 22:00 – FT 0 : 2
Байер
Лига чемпионов
26 ноября 2025, 00:59 | Обновлено 26 ноября 2025, 01:04
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов

Манчестер Сити – Байер – 0:2. Холанд не забил ничего. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 25 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» потерпел поражение от «Байера» из Леверкузена со счетом 0:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 23-й минуте Алекс Гримальдо открыл счет, а на 54-й минуте Патрик Шик удвоил перевес гостей.

Лидер «Ман Сити» Эрлинг Холанд вышел на замену на 65-й минуте и своими шансами не воспользовался.

Лига чемпионов. 5-й тур, 25 ноября 2025

Манчестер Сити – Байер Леверкузен – 0:2

Голы: Гримальдо, 23, Шик, 54

Видео голов и обзор матча

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Байер), асcист Ибрагим Маза.
23’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Гримальдо (Байер), асcист Кристиан Кофане.
По теме:
18-летний вингер Челси повторил рекорд Мбаппе и Холанда в Лиге чемпионов
Наполи – Карабах – 2:0. Мяч Мактоминея, Хойлунд смазал с точки. Видео голов
Галатасарай – Юнион Сент-Жилуаз – 0:1. Сенсация в Стамбуле. Видео гола
Байер Пеп Гвардиола Манчестер Сити Патрик Шик Алехандро Гримальдо Лига чемпионов Эрлинг Холанд Жереми Доку Кристиан Кофане
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
