  4. Винисиус отказался от 20 млн: хочет контракт, как у Роналду
Испания
25 ноября 2025, 04:34 |
270
1

Бразилец не спешит продлевать контракт с Реалом

1 Comments
Винисиус отказался от 20 млн: хочет контракт, как у Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор не торопится подписывать новый контракт с мадридским «Реалом».

Издание The Athletic информирует, что бразильский футболист в настоящее время зарабатывает около 18 млн евро (после уплаты налогов) ежегодно. В 2025 году руководство клуба предложило ему заключить новое соглашение с окладом около 20 млн, но получило отказ. После этого представителям Винисиуса было предложено самостоятельно назвать желаемую сумму.

Агенты игрока запросили один из крупнейших контрактов в истории «Реала» – 30 млн евро в год с учетом бонусов (эта сумма примерно соответствует заработку Криштиану Роналду в свое время). Также был предусмотрен бонус за подписание договора, хотя в «Реале» такой вид выплат обычно не практикуют.

Переговоры возобновились перед стартом сезона, но снова зашли в тупик. По мнению источников The Athletic, действия Винисиуса объясняются не какой-то особой тактикой, а его нежеланием подписывать долгосрочное соглашение из-за разногласий с главным тренером Хаби Алонсо. Руководство «Реала» это не удивляет, но вызывает беспокойство.

Текущее соглашение вингера сборной Бразилии действует до 2027 года.

По теме:
Скандального экс-игрока выгнали из Баварии. Теперь он стажируется в Барсе
ФОТО. Рафаэль Надаль дал совет Ламину Ямалю
ОЧЕРЕТЬКО: «Надеюсь помочь Шахтеру выиграть чемпионат и еврокубки»
Винисиус Жуниор Реал Мадрид Криштиану Роналду продление контракта Ла Лига Хаби Алонсо
Михаил Олексиенко Источник: The Athletic
Перець
Вініпух молодець посратись з усіма , бо на меті гроші 
Ответить
0
