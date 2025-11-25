Главный тренер Барселоны поделился ожиданиями от матча с Челси

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями перед матчем с «Челси».

Во вторник «Барселона» сыграет с «Челси» на выезде в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Наша задача – попасть в первую восьмерку, но мы понимаем, что это непросто. Прошлый сезон показал, что можно выиграть турнир, даже не входя в топ-8. Главное – показать себя с лучшей стороны и продемонстрировать высокий уровень игры, ведь это Лига чемпионов.

Сыграть против «Челси» – это фантастика. У меня остались прекрасные воспоминания о «Стэмфорд Бридж», и надеюсь, что завтра появится еще одно», – отметил Флик.

