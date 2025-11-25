Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Главный тренер Барселоны поделился ожиданиями от матча с Челси
Лига чемпионов
25 ноября 2025, 02:05 |
24
0

Главный тренер Барселоны поделился ожиданиями от матча с Челси

У Флика прекрасные воспоминания о Стэмфорд Бридж

25 ноября 2025, 02:05 |
24
0
Главный тренер Барселоны поделился ожиданиями от матча с Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями перед матчем с «Челси».

Во вторник «Барселона» сыграет с «Челси» на выезде в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Наша задача – попасть в первую восьмерку, но мы понимаем, что это непросто. Прошлый сезон показал, что можно выиграть турнир, даже не входя в топ-8. Главное – показать себя с лучшей стороны и продемонстрировать высокий уровень игры, ведь это Лига чемпионов.

Сыграть против «Челси» – это фантастика. У меня остались прекрасные воспоминания о «Стэмфорд Бридж», и надеюсь, что завтра появится еще одно», – отметил Флик.

Ранее Флик оценил идею возможного подписания легендарного аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси.

По теме:
Барселона сохранила своего универсала: игрок отверг предложение ПСЖ
ВИДЕО. Вратарь Барсы попробовал себя в новой профессии. Всем понравилось
ВИДЕО. Звезда Барселоны удивил фанатов своим поступком во время матча
Барселона Челси - Барселона Челси Ханс-Дитер Флик Лига чемпионов
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
Бокс | 24 ноября 2025, 06:15 54
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»

Бывший украинский боксер не поддерживает такое соглашение

ФОТО. Wealth Magazine показал, кто дороже: Месси или Роналду
Футбол | 25 ноября 2025, 02:15 0
ФОТО. Wealth Magazine показал, кто дороже: Месси или Роналду
ФОТО. Wealth Magazine показал, кто дороже: Месси или Роналду

Битва Месси и Роналду продолжается...

Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Футбол | 24.11.2025, 21:32
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Во Франции оценили игру Забарного после разгромной победы ПСЖ
Футбол | 24.11.2025, 07:33
Во Франции оценили игру Забарного после разгромной победы ПСЖ
Во Франции оценили игру Забарного после разгромной победы ПСЖ
Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ
Футбол | 24.11.2025, 14:23
Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ
Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
23.11.2025, 16:47 1
Биатлон
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Лас-Вегаса (обновление)
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Лас-Вегаса (обновление)
23.11.2025, 12:10 1
Авто/мото
Александр УСИК: «Это тупые люди»
Александр УСИК: «Это тупые люди»
24.11.2025, 06:32 1
Бокс
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
23.11.2025, 09:11 7
Футбол
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
23.11.2025, 07:11 58
Футбол
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
24.11.2025, 03:55 4
Другие виды
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
24.11.2025, 05:32 3
Футбол
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
24.11.2025, 07:02 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем