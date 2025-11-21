Флик оценил идею возвращения Месси в Барселону

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханси Флик оценил идею возможного подписания легендарного аргентинского нападающего американского «Интер Майами» Лионеля Месси:

«Месси – лучший игрок последних десяти лет, если не больше. Мне всегда нравилось смотреть, как он играет. Его контракт с «Интер Майами» заканчивается в 2028 году, а мой с «Барселоной» – в 2027 году, поэтому его подписание не зависит от меня».

В 2025 году Лионель Месси провел 46 матчей на клубном уровне, отличившись 42 забитыми мячами и 20 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.