Испания
Испания
21 ноября 2025, 17:39
0

Флик оценил идею возвращения Месси в Барселону

Главный тренер каталонцев считает аргентинца лучшим футболистом последних 10 лет

Флик оценил идею возвращения Месси в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханси Флик оценил идею возможного подписания легендарного аргентинского нападающего американского «Интер Майами» Лионеля Месси:

«Месси – лучший игрок последних десяти лет, если не больше. Мне всегда нравилось смотреть, как он играет. Его контракт с «Интер Майами» заканчивается в 2028 году, а мой с «Барселоной» – в 2027 году, поэтому его подписание не зависит от меня».

В 2025 году Лионель Месси провел 46 матчей на клубном уровне, отличившись 42 забитыми мячами и 20 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

