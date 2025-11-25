Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Новый трофей Мбаппе: форвард Реала получил заслуженное признание
Испания
25 ноября 2025, 00:41 | Обновлено 25 ноября 2025, 01:11
ВИДЕО. Новый трофей Мбаппе: форвард Реала получил заслуженное признание

Килиана отметили за выдающийся сезон

ВИДЕО. Новый трофей Мбаппе: форвард Реала получил заслуженное признание
Getty Images/Global Images Ukraine. Мбаппе

Килиан Мбаппе получил трофей Пичичи на церемонии награждения, организованной изданием Marca.

Нападающий «Реала» стал лучшим бомбардиром прошлого сезона Ла Лиги, забив 31 гол в 34 встречах.

«Благодарю Marca за эту награду. Спасибо «Реалу» и всей команде, ведь без них я бы не смог добиться такого результата.

Для меня это большая честь, я очень рад. Надеюсь, что в будущем смогу завоевать еще не один подобный трофей», – отметил француз.

В текущем сезоне Мбаппе уже забил 13 мячей в 13 матчах Ла Лиги и снова лидирует в гонке бомбардиров.

Ранее звездный игрок Реала попал в скандал, покинув лагерь сборной.

Килиан Мбаппе Реал Мадрид Ла Лига Трофей Пичичи
Михаил Олексиенко Источник: Marca
