ВИДЕО. Новый трофей Мбаппе: форвард Реала получил заслуженное признание
Килиана отметили за выдающийся сезон
Килиан Мбаппе получил трофей Пичичи на церемонии награждения, организованной изданием Marca.
Нападающий «Реала» стал лучшим бомбардиром прошлого сезона Ла Лиги, забив 31 гол в 34 встречах.
«Благодарю Marca за эту награду. Спасибо «Реалу» и всей команде, ведь без них я бы не смог добиться такого результата.
Для меня это большая честь, я очень рад. Надеюсь, что в будущем смогу завоевать еще не один подобный трофей», – отметил француз.
В текущем сезоне Мбаппе уже забил 13 мячей в 13 матчах Ла Лиги и снова лидирует в гонке бомбардиров.
Ранее звездный игрок Реала попал в скандал, покинув лагерь сборной.
Kylian Mbappé recoge el Premio Pichichi de manos de nuestro director, @JIGallardo #PremiosMARCA2025 pic.twitter.com/dqKIY0wy85— MARCA (@marca) November 24, 2025
