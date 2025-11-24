Голкипер клуба УПЛ лаконично отреагировал на слухи о трансфере в Динамо

Голкипер луганской Зари Александр Сапутин отреагировал на слухи об интересе со стороны киевского «Динамо», о которых активно начали писать в СМИ.

После матча луганцев с Александрией (2:2) журналист одного из telegram-каналов спросил у голкипера о возможной смене клуба, но голкипер открестился от слухов: «Я ничего не знаю об интересе со стороны Динамо», – цитирует голкипера источник.

Александр Сапутин является воспитанником «Зари», в которой и дебютировал во взрослом футболе 2023 года. В этом сезоне на счету вратаря десять матчей на клубном уровне, из которых четыре стали сухими, пропустил восемь голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.