  4. Сыграет ли Миколенко? Названы стартовые составы на матч МЮ и Эвертона
Англия
24 ноября 2025, 20:51 | Обновлено 24 ноября 2025, 21:09
24 ноября в 22:00 на «Олд Траффорд» пройдет последний поединок 12-го тура АПЛ

Сыграет ли Миколенко? Названы стартовые составы на матч МЮ и Эвертона
Названы стартовые составы на последний поединок 12-го тура Английской Премьер-лиги.

24 ноября в 22:00 «Манчестер Юнайтед» принимает «Эвертон» на стадионе «Олд Траффорд».

Украинский защитник Виталий Миколенко заявлен в стартовом составе ирисок.

Манчестер Юнайтед идет на 10-й позиции (18 очков), а Эвертон занимает 13-ю позицию (15 пунктов).

Стартовые составы на матч АПЛ между Ман Юнайтед и Эвертоном

Ман Юнайтед: Ламменс, Мазрауи, Де Лигт, Бруну Фернандеш, Зиркзе, Доргу, Йоро, Амад, Каземиро, Мбемо, Шоу

Запас: Байындыр, Далот, Хевен, Маласия, Мартинес, Мейну, Маунт, Угарте, Лейси

Эвертон: Пикфорд, Коулман, Тарковски, Кин, Миколенко, Идрисса Гуйе, Гарнер, Ндиайе, Дьюсбери-Холл, Грилиш, Барри

Запас: Траверс, Кинг, Макнил, Бету, О'Брайен, Диблинг, Алькарас, Азну, Ирогбунам

Эвертон Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Манчестер Юнайтед - Эвертон стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
