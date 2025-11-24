ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины

Донецкий «Шахтер» официально объявил о продлении контракта с полузащитником национальной сборной Украины Олегом Очеретько.

Новое соглашение с 22-летним футболистом будет действовать до 31 декабря 2030 года.

Олег Очеретько является воспитанником академии «горняков», за которую выступал с самого раннего возраста. За главную команду «Шахтера» дебютировал 23 августа 2022 года и провел в составе «оранжево-черных» 40 матчей, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.

В сезоне 2025/26 на счету Очеретько уже 22 игры, 2 гола и 1 ассист. Вместе с клубом он дважды становился чемпионом Украины (2023, 2024) и завоевал Кубок Украины (2024).