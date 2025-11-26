Герой сборной Украины принял решение, что не хочет играть в УПЛ
Алексей Гуцуляк хочет играть за границей
Украинский вингер житомирского «Полесья» Алексей Гуцуляк может вскоре покинуть клуб.
Как сообщает украинский журналист Игорь Цыганык, Гуцуляк пользуется спросом у европейских клубов и игрок для себя решил, что хочет играть именно за границей, желая покинуть УПЛ.
В текущем сезоне Алексей Гуцуляк провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться одним голом и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в три миллиона евро.
Ранее Руслан Ротань высказался о Алексее Гуцуляке.
