Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
26 ноября 2025, 03:32 | Обновлено 26 ноября 2025, 03:49
Герой сборной Украины принял решение, что не хочет играть в УПЛ

Алексей Гуцуляк хочет играть за границей

УАФ. Алексей Гуцуляк

Украинский вингер житомирского «Полесья» Алексей Гуцуляк может вскоре покинуть клуб.

Как сообщает украинский журналист Игорь Цыганык, Гуцуляк пользуется спросом у европейских клубов и игрок для себя решил, что хочет играть именно за границей, желая покинуть УПЛ.

В текущем сезоне Алексей Гуцуляк провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться одним голом и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в три миллиона евро.

Ранее Руслан Ротань высказался о Алексее Гуцуляке.

Дмитрий Олийченко Источник: Циганик LIVE
