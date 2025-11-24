ФОТО. Девушка Бражка поделилась откровенным фотосетом. Огонь

Украинская блогерка-миллионница и невеста полузащитника «Динамо» Владимира Бражка – Дарья Квиткова – опубликовала серию новых смелых фото.

В свежем фотосете Квиткова предстала в эффектных черных образах: кожаный плащ, стильное белье, перчатки и акцент на фигуре создали провокационное, но утонченное настроение.

Фанаты засыпали Дашу комплиментами в комментариях: «Огонь!», «Что это за красавица?», «Невероятно».

Не остался в стороне и сам Владимир Бражко – хавбек «Динамо» отреагировал коротко, но очень выразительно: «Wow!».

Публикация за считанные минуты собрала тысячи лайков.