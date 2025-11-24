ФОТО. Девушка Бражка поделилась откровенным фотосетом. Огонь
Дарья Квиткова показала красоту...
Украинская блогерка-миллионница и невеста полузащитника «Динамо» Владимира Бражка – Дарья Квиткова – опубликовала серию новых смелых фото.
В свежем фотосете Квиткова предстала в эффектных черных образах: кожаный плащ, стильное белье, перчатки и акцент на фигуре создали провокационное, но утонченное настроение.
Фанаты засыпали Дашу комплиментами в комментариях: «Огонь!», «Что это за красавица?», «Невероятно».
Не остался в стороне и сам Владимир Бражко – хавбек «Динамо» отреагировал коротко, но очень выразительно: «Wow!».
Публикация за считанные минуты собрала тысячи лайков.
