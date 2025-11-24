Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Девушка Бражка поделилась откровенным фотосетом. Огонь
24 ноября 2025, 17:10 | Обновлено 24 ноября 2025, 17:13
ФОТО. Девушка Бражка поделилась откровенным фотосетом. Огонь

Дарья Квиткова показала красоту...

Instagram. Дарья Квиткова

Украинская блогерка-миллионница и невеста полузащитника «Динамо» Владимира Бражка – Дарья Квиткова – опубликовала серию новых смелых фото.

В свежем фотосете Квиткова предстала в эффектных черных образах: кожаный плащ, стильное белье, перчатки и акцент на фигуре создали провокационное, но утонченное настроение.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Фанаты засыпали Дашу комплиментами в комментариях: «Огонь!», «Что это за красавица?», «Невероятно».

Не остался в стороне и сам Владимир Бражко – хавбек «Динамо» отреагировал коротко, но очень выразительно: «Wow!».

Публикация за считанные минуты собрала тысячи лайков.

фото lifestyle девушки Дарья Квиткова Владимир Бражко Динамо Киев
Максим Лапченко Источник: Instagram
