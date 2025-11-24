Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ВИДЕО. УАФ поделилась веселым видео из расположения сборной Украины

Роман Яремчук зажигает...

ВИДЕО. УАФ поделилась веселым видео из расположения сборной Украины
Instagram. Роман Яремчук и Александр Зубков

Сборная Украины официально вышла в плей-офф квалификации чемпионата мира 2026 года, где 26 марта в полуфинале сыграет против сборной Швеции.

После важной победы команда отпраздновала в раздевалке. УАФ поделилась веселым моментом – Роман Яремчук устроил импровизированный танец под одобрительные крики и смех партнеров.

В комментариях фанаты показали свой креатив: «Когда ты маленький, и мама попросила показать гостям свой новый танец», «Когда понял, что пролетаешь мимо ЧМ-2026 и лето проведешь на пляже», «Когда понимаешь, что лучше тебя форварда в сборной нет».

Видео быстро стало вирусным в соцсетях, а болельщики отмечают хорошую атмосферу в команде.

видео lifestyle Роман Яремчук сборная Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
