Украина. Премьер лига
24 ноября 2025, 15:05 |
КОЗИК о голевом пасе в матче с Динамо: «Решил сыграть более надежно»

«Колос» обыграл «Динамо» и обошел его в турнирной таблице

КОЗИК о голевом пасе в матче с Динамо: «Решил сыграть более надежно»
ФК Колос. Эдуард Козик

Защитник «Колоса» Эдуард Козик прокомментировал победу и свой ассист в матче 13-го тура УПЛ с «Динамо» – 2:1.

– Очень важная победа. Мы знали, против кого играем – это гранд нашего футбола. Поэтому сегодня радуемся. Все-таки выиграли у «Динамо».

– Ваша голевая передача в первом моменте – вы видели, куда отдавали?

– Нет, честно говоря, не видел. У меня в голове была мысль: сохранить мяч или сыграть, можно сказать, более надежно. Поэтому я решил сыграть более надежно, и вышла голевая передача, как есть.

Ранее главный тренер «Колоса» Руслан Костышин признался, что президент клуба Андрей Засуха сказал игрокам после победы над «Динамо».

После этой победы «Колос» поднялся на четвертое место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 22 набранных балла.

Колос Ковалевка Динамо Киев Колос - Динамо чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Эдуард Козик
Иван Чирко Источник: Профутбол Digital
