КОЗИК о голевом пасе в матче с Динамо: «Решил сыграть более надежно»

Защитник «Колоса» Эдуард Козик прокомментировал победу и свой ассист в матче 13-го тура УПЛ с «Динамо» – 2:1.

– Очень важная победа. Мы знали, против кого играем – это гранд нашего футбола. Поэтому сегодня радуемся. Все-таки выиграли у «Динамо».

– Ваша голевая передача в первом моменте – вы видели, куда отдавали?

– Нет, честно говоря, не видел. У меня в голове была мысль: сохранить мяч или сыграть, можно сказать, более надежно. Поэтому я решил сыграть более надежно, и вышла голевая передача, как есть.

После этой победы «Колос» поднялся на четвертое место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 22 набранных балла.