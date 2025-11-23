Костышин признался, что президент Колоса сказал игрокам после Динамо
Андрей Засуха поблагодарил футболистов
Главный тренер ковалевского Колоса Руслан Костышин признался, что президент клуба Андрей Засуха сказал игрокам после победы над Динамо (2:1) в 13-м туре УПЛ.
«Что сказал президент после матча? Он приехал с женой. Жена приехала на матч впервые за время войны. Подарили ей победу. Президент нас поздравил. У нас есть свои договоренности», – сказал Костышин.
В нынешнем сезоне Колос занимает четвертое место турнирной таблицы, имея в своем активе 22 турнирных пункта после 13 сыгранных матчей. Динамо находится на 5 строчке с 20 баллами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор поединка 13-го тура УПЛ
Тренер может покинуть клуб после неудачных результатов