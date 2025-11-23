Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
23 ноября 2025, 13:37 |
Костышин признался, что президент Колоса сказал игрокам после Динамо

Андрей Засуха поблагодарил футболистов

Костышин признался, что президент Колоса сказал игрокам после Динамо
ФК Колос. Руслан Костышин

Главный тренер ковалевского Колоса Руслан Костышин признался, что президент клуба Андрей Засуха сказал игрокам после победы над Динамо (2:1) в 13-м туре УПЛ.

«Что сказал президент после матча? Он приехал с женой. Жена приехала на матч впервые за время войны. Подарили ей победу. Президент нас поздравил. У нас есть свои договоренности», – сказал Костышин.

В нынешнем сезоне Колос занимает четвертое место турнирной таблицы, имея в своем активе 22 турнирных пункта после 13 сыгранных матчей. Динамо находится на 5 строчке с 20 баллами.

Андрей Засуха Руслан Костышин Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Колос - Динамо
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
