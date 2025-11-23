Костышин признался, что президент Колоса сказал игрокам после Динамо

Главный тренер ковалевского Колоса Руслан Костышин признался, что президент клуба Андрей Засуха сказал игрокам после победы над Динамо (2:1) в 13-м туре УПЛ.

«Что сказал президент после матча? Он приехал с женой. Жена приехала на матч впервые за время войны. Подарили ей победу. Президент нас поздравил. У нас есть свои договоренности», – сказал Костышин.

В нынешнем сезоне Колос занимает четвертое место турнирной таблицы, имея в своем активе 22 турнирных пункта после 13 сыгранных матчей. Динамо находится на 5 строчке с 20 баллами.