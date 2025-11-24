Эберечи Эзе ворвался в пятерку топового рейтинга АПЛ

Эберечи Эзе, оформивший хет-трик в игре против Тоттенхэм Хотспур, вошел в топ-5 рейтинга игроков АПЛ по количеству результативных действий в чемпионате в 2025 году.

В активе Эзе таких действий уже 18. Лишь трое футболистов АПЛ совершили больше в календарном году: Эрлинг Холанд (25), Мохамед Салах (23) и Бриан Мбемо (21).

Такое же количество результативных действий имеет Антуан Семеньо (18).

Игроки с наибольшим количеством результативных действий в АПЛ в 2025 году