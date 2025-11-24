Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эберечи Эзе ворвался в пятерку топового рейтинга АПЛ
Англия
24 ноября 2025, 12:22 |
103
0

Эберечи Эзе ворвался в пятерку топового рейтинга АПЛ

По количеству результативных действий в 2025 году англичанина опережают всего три игрока

24 ноября 2025, 12:22 |
103
0
Эберечи Эзе ворвался в пятерку топового рейтинга АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Эберечи Эзе, оформивший хет-трик в игре против Тоттенхэм Хотспур, вошел в топ-5 рейтинга игроков АПЛ по количеству результативных действий в чемпионате в 2025 году.

В активе Эзе таких действий уже 18. Лишь трое футболистов АПЛ совершили больше в календарном году: Эрлинг Холанд (25), Мохамед Салах (23) и Бриан Мбемо (21).

Такое же количество результативных действий имеет Антуан Семеньо (18).

Игроки с наибольшим количеством результативных действий в АПЛ в 2025 году

  • 25 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  • 23 – Мохамед Салах (Ливерпуль)
  • 21 – Бриан Мбемо (Брентфорд, Манчестер Юнайтед)
  • 18 – Эберечи Эзе (Кристал Пэлас, Арсенал)
  • 18 – Антуан Семеньо (Борнмут)
По теме:
Полузащитник Арсенала: «Я молился об этом, молился и получил»
Манчестер Юнайтед – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коуч Тоттенхэма: «Какой бы неприятной ни была правда, они на 6 лет впереди»
Тоттенхэм Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Арсенал - Тоттенхэм Эберечи Эзе Эрлинг Холанд Мохамед Салах Бриан Мбемо Антуан Семеньо
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный эксперт рассказал, кто должен быть тренером в Динамо
Футбол | 23 ноября 2025, 14:12 7
Известный эксперт рассказал, кто должен быть тренером в Динамо
Известный эксперт рассказал, кто должен быть тренером в Динамо

Олег Федорчук привел примеры наставника «Шахтера» Арды Турана и «Полесья» – Руслана Ротаня

Месси повторил исторический рекорд Пушкаша по ассистам, но есть нюанс
Футбол | 24 ноября 2025, 06:33 3
Месси повторил исторический рекорд Пушкаша по ассистам, но есть нюанс
Месси повторил исторический рекорд Пушкаша по ассистам, но есть нюанс

На счету Лео 404 голевые передачи за карьеру – все официально занесены в статистику

Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Другие виды | 24.11.2025, 03:55
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Козловский советовал Суркису коуча для Динамо. Сейчас тренер шокирует УПЛ
Футбол | 24.11.2025, 12:48
Козловский советовал Суркису коуча для Динамо. Сейчас тренер шокирует УПЛ
Козловский советовал Суркису коуча для Динамо. Сейчас тренер шокирует УПЛ
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
Футбол | 24.11.2025, 07:02
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
22.11.2025, 23:48 1
Футбол
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
22.11.2025, 08:38 3
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
24.11.2025, 06:15 23
Бокс
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
23.11.2025, 06:48 5
Футбол
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
23.11.2025, 16:47 1
Биатлон
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
23.11.2025, 11:35 42
Другие виды
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
23.11.2025, 17:44 22
Футбол
ФОТО. Симпсоны предсказали финал чемпионата мира-2026 и победителя
ФОТО. Симпсоны предсказали финал чемпионата мира-2026 и победителя
23.11.2025, 03:52
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем