Источник: Динамо с радостью вернуло бы бывшего тренера

Руководство команды уважает Сергея Реброва

Источник: Динамо с радостью вернуло бы бывшего тренера
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский после неудачного старта сезона 2025/26 может потерять свою должность.

По информации ТаТоТаке, в киевском клубе с большим уважением относятся к главному тренеру сборной Украины Сергею Реброву и с радостью предложили бы ему вариант возвращения. Однако отмечается, что Ребров вряд ли согласится возглавить киевлян снова из-за семейных причин и большой нагрузки, связанной с работой в клубе.

Ранее известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук рассказал, кто должен быть главным тренером «Динамо», если руководство отправит в отставку Александра Шовковского.

