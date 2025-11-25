Источник: Динамо с радостью вернуло бы бывшего тренера
Руководство команды уважает Сергея Реброва
Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский после неудачного старта сезона 2025/26 может потерять свою должность.
По информации ТаТоТаке, в киевском клубе с большим уважением относятся к главному тренеру сборной Украины Сергею Реброву и с радостью предложили бы ему вариант возвращения. Однако отмечается, что Ребров вряд ли согласится возглавить киевлян снова из-за семейных причин и большой нагрузки, связанной с работой в клубе.
Ранее известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук рассказал, кто должен быть главным тренером «Динамо», если руководство отправит в отставку Александра Шовковского.
