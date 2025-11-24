ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Реала продлил контракт с Бетисом

Полузащитник «Бетиса» Иско заключил новое соглашение с клубом, которое будет действовать до конца июня 2028 года.

Испанский футболист получил известность благодаря своим выступлениям за мадридский «Реал» и национальную сборную. После завершения карьеры в стане «Бланкос» хавбек недолго поиграл за «Севилью», а в 2023 году присоединился к «Бетису».

Иско был вынужден пропустить старт текущего сезона из–за травмы – перелома малоберцовой кости. Его возвращение на поле состоялось в матче против «Жироны» (1:1), где он сразу же отметился голевым пасом. Стоит напомнить, что единственный гол каталонцев в той игре забил украинский легионер Владислав Ванат.

В настоящее время «Бетис» занимает пятую строчку в турнирной таблице, имея в активе 21 очко. Следующий поединок «Вердибланкос» проведут в Лиге Европы, принимая «Утрехт» 27 ноября. После этого, 30 ноября, их ждет дерби с «Севильей».