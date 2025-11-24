24 ноября 2025 года, в понедельник, в 18:00 стартует матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги.

На поле стадиона имени Валерия Лобановского в Киеве встретятся луганская «Заря» и «Александрия».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи назначен Александр Калонов из Львова.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.87 для Зари и 4.30 для Александрии. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.