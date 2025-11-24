Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
24 ноября 2025, 12:23
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Александрия

Матч 13-го тура УПЛ начнется в 18:00

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Александрия
Коллаж Sport.ua

24 ноября 2025 года, в понедельник, в 18:00 стартует матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги.

На поле стадиона имени Валерия Лобановского в Киеве встретятся луганская «Заря» и «Александрия».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи назначен Александр Калонов из Львова.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Александрия Украинская Премьер-лига Заря - Александрия
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
