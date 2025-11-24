Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Александрия
Матч 13-го тура УПЛ начнется в 18:00
24 ноября 2025 года, в понедельник, в 18:00 стартует матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги.
На поле стадиона имени Валерия Лобановского в Киеве встретятся луганская «Заря» и «Александрия».
Главным арбитром встречи назначен Александр Калонов из Львова.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
