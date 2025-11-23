Есть большое «но». L'Equipe с пессимизмом оценило старт Забарного в ПСЖ

Авторитетное французское издание L'Equipe с пессимизмом оценило старт карьеры в «ПСЖ» защитника сборной Украины Ильи Забарного.

В сегодняшнем выпуске газеты вышел материал, в котором отмечалось, что в парижской команде до сих пор нет достойной замены основной паре центральных защитников Маркиньосу и Вильяну Пачо.

Забарный, по мнению L'Equipe, является неплохим игроком, но он, похоже, не добавляет в игре. Пока украинца нельзя рассматривать в качестве надежного запасного варианта для Маркиньоса.