  4. Есть большое «но». L'Equipe с пессимизмом оценило старт Забарного в ПСЖ
Франция
23 ноября 2025, 22:53
Есть большое «но». L'Equipe с пессимизмом оценило старт Забарного в ПСЖ

Украинский защитник услышал критику от авторитетного издания

Есть большое «но». L'Equipe с пессимизмом оценило старт Забарного в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Авторитетное французское издание L'Equipe с пессимизмом оценило старт карьеры в «ПСЖ» защитника сборной Украины Ильи Забарного.

В сегодняшнем выпуске газеты вышел материал, в котором отмечалось, что в парижской команде до сих пор нет достойной замены основной паре центральных защитников Маркиньосу и Вильяну Пачо.

Забарный, по мнению L'Equipe, является неплохим игроком, но он, похоже, не добавляет в игре. Пока украинца нельзя рассматривать в качестве надежного запасного варианта для Маркиньоса.

Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
