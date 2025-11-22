Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
22 ноября 2025, 23:37 |
Экс-игрок ПСЖ – о проблемах Забарного: «Он страдает от этого»

Грегори Пейсли поделился мнениями относительно украинского защитника

22 ноября 2025, 23:37 |
Экс-игрок ПСЖ – о проблемах Забарного: «Он страдает от этого»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Бывший игрок «ПСЖ» Грегори Пейсли высказался о не самой лучшей игре в составе парижского клуба защитника сборной Украины Ильи Забарного.

«Он страдает от сравнения с Пачо, который быстро адаптировался к команде, набиравшей обороты. В этом сезоне команде не хватает ключевых игроков, и Забарному также придется освоиться с новой системой, в которой он должен решать ситуации один на один, имея свободное пространство позади себя.

Ему нужно научиться защищаться несколько иначе, чем он это делал в английской Премьер-лиге. Ему нужно время», - сказал бывший футболист «ПСЖ» в интервью Le Parisien.

Ранее во Франции объяснили, зачем «ПСЖ» потратился на Забарного.

Илья Забарный ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
