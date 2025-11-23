Еберечі Езе став автором 400-го хет-трику в АПЛ
Езе перший англійєць в ХХІ столітті, який забив в своєму дебютному дербі північного Лондона в АПЛ
Эберечи Эзе, сделавший хет-трик в матче против Тоттенхэма в 12-м туре АПЛ, установил интересное достижение Арсенала и лиги в целом.
Футболист стал лишь первым англичанином в XXI веке, который, играя за «канониров», отличился забитым голом (голами) в своем дебютном дерби северного Лондона в АПЛ.
До этого в текущем веке 10 разных игроков Арсенала забивали в своем первом дерби против Тоттенхэм Хотспур, но все они были представителями других стран.
Интересным фактом является то, что последними англичанами Арсенала, которым покорилось подобное достижение, были Ян Райт и Кевин Кэмпбелл в 1991 году.
Также Эберечи Эзе стал лишь четвертым игроком в истории официальных матчей между Арсеналом и Тоттенхэмом, сделавшим хет-трик. Первыми тремя были Тед Дрейк (Арсенал, 1934), Терри Дайсон (Тоттенхэм, 1961) и Алан Сандерленд (Арсенал, 1978).
Если принимать во внимание только матчи АПЛ, то Эберечи Эзе стал первым автором хет-трика в составе обеих команд.
Более того, Эзе стал автором 400-го хет-трика в истории АПЛ (и 23-м игроком Арсенала, кто сделал это).
Игроки Арсенала, отмечавшиеся голами за клуб в своем дебютном дерби северного Лондона против Тоттенхэма в АПЛ в XXI веке
- Тьерри Анри (Франция)
- Никлас Бендтнер (Дания)
- Микаэль Сильвестр (Франция)
- Маруан Шамах (Марокко)
- Оливье Жиру (Франция)
- Санти Касорла (Испания)
- Лукас Подольски (Германия)
- Лукас Торрейра (Уругвай)
- Мартин Эдегор (Норвегия)
- Габриэл Жезус (Бразилия)
- Эберечи Эзе (Англия)
⏱️HT | Arsenal 2-0 Tottenham— playmakerstats (@playmaker_EN) November 23, 2025
📊Arsenal players who scored on their North London derby debut in this century:
Thierry Henry
Nicklas Bendtner
Mikael Silvestre
Marouane Chamakh
Olivier Giroud
Santi Cazorla
Lukas Podolski
Lucas Torreira
Martin Odegaard
Gabriel Jesus
🆕Eberechi Eze pic.twitter.com/Hj63cv0vK4
Eberechi Eze is the first Englishman to score in his first North London Derby in the league for Arsenal since Ian Wright and Kevin Campbell in 1991.— Squawka (@Squawka) November 23, 2025
He now has more Premier League goal involvements against Tottenham than any other opponent (4G 1A). 🔥 pic.twitter.com/UADa2wskby
3 - Eberechi Eze has scored the fourth ever hat-trick in competitive meetings between Arsenal and Spurs, after Ted Drake (Arsenal, October 1934), Terry Dyson (Spurs, August 1961) and Alan Sunderland (Arsenal, December 1978). Trebles. pic.twitter.com/p8r4UPRkOx— OptaJoe (@OptaJoe) November 23, 2025
Eberechi Eze is the first player to score a hat trick in a North London derby in the Prem. pic.twitter.com/rlmjcJUo7W— StatMuse FC (@statmusefc) November 23, 2025
400 - Eberechi Eze has scored the 400th hat-trick in Premier League history. He's the 23rd player to score one for @Arsenal, with no side having more different hat-trick scorers in the competition. Magic. #ARSTOT pic.twitter.com/Tu4oYKV50B— OptaJoe (@OptaJoe) November 23, 2025
