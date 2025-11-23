Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Еберечі Езе став автором 400-го хет-трику в АПЛ
Англия
23 ноября 2025, 20:48 |
142
0

Еберечі Езе став автором 400-го хет-трику в АПЛ

Езе перший англійєць в ХХІ столітті, який забив в своєму дебютному дербі північного Лондона в АПЛ

23 ноября 2025, 20:48 |
142
0
Еберечі Езе став автором 400-го хет-трику в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Эберечи Эзе, сделавший хет-трик в матче против Тоттенхэма в 12-м туре АПЛ, установил интересное достижение Арсенала и лиги в целом.

Футболист стал лишь первым англичанином в XXI веке, который, играя за «канониров», отличился забитым голом (голами) в своем дебютном дерби северного Лондона в АПЛ.

До этого в текущем веке 10 разных игроков Арсенала забивали в своем первом дерби против Тоттенхэм Хотспур, но все они были представителями других стран.

Интересным фактом является то, что последними англичанами Арсенала, которым покорилось подобное достижение, были Ян Райт и Кевин Кэмпбелл в 1991 году.

Также Эберечи Эзе стал лишь четвертым игроком в истории официальных матчей между Арсеналом и Тоттенхэмом, сделавшим хет-трик. Первыми тремя были Тед Дрейк (Арсенал, 1934), Терри Дайсон (Тоттенхэм, 1961) и Алан Сандерленд (Арсенал, 1978).

Если принимать во внимание только матчи АПЛ, то Эберечи Эзе стал первым автором хет-трика в составе обеих команд.

Более того, Эзе стал автором 400-го хет-трика в истории АПЛ (и 23-м игроком Арсенала, кто сделал это).

Игроки Арсенала, отмечавшиеся голами за клуб в своем дебютном дерби северного Лондона против Тоттенхэма в АПЛ в XXI веке

  • Тьерри Анри (Франция)
  • Никлас Бендтнер (Дания)
  • Микаэль Сильвестр (Франция)
  • Маруан Шамах (Марокко)
  • Оливье Жиру (Франция)
  • Санти Касорла (Испания)
  • Лукас Подольски (Германия)
  • Лукас Торрейра (Уругвай)
  • Мартин Эдегор (Норвегия)
  • Габриэл Жезус (Бразилия)
  • Эберечи Эзе (Англия)
По теме:
Арсенал – Тоттенхэм – 4:1. Хет-трик Эзе, шедевр Ришарлисона. Видео голов
ВИДЕО. Атмосфера дерби: фанаты Арсенала сделали эпичный перформанс
Судьбу дерби решил удачный трансфер. Арсенал уничтожил Тоттенхэм
Тоттенхэм Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал - Тоттенхэм Эберечи Эзе статистика
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Огненный вечер во Львове. Рух в голевом триллере обыграл Кудровку
Футбол | 23 ноября 2025, 19:58 0
Огненный вечер во Львове. Рух в голевом триллере обыграл Кудровку
Огненный вечер во Львове. Рух в голевом триллере обыграл Кудровку

Команды забили 6 мячей на двоих

Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Футбол | 23 ноября 2025, 08:33 10
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому

Тренер может покинуть клуб после неудачных результатов

Камбек во втором тайме. Кривбасс и Верес не выявили сильнейшего
Футбол | 23.11.2025, 15:00
Камбек во втором тайме. Кривбасс и Верес не выявили сильнейшего
Камбек во втором тайме. Кривбасс и Верес не выявили сильнейшего
Как выглядит таблица УПЛ после 6:0 от Шахтера и очередного фиаско Динамо
Футбол | 23.11.2025, 06:35
Как выглядит таблица УПЛ после 6:0 от Шахтера и очередного фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после 6:0 от Шахтера и очередного фиаско Динамо
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
Футбол | 23.11.2025, 08:55
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
22.11.2025, 05:42
Бокс
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
21.11.2025, 17:02 3
Футбол
Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
22.11.2025, 23:48 1
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Это самый большой талант, который я видел в боксе»
Фрэнк УОРРЕН: «Это самый большой талант, который я видел в боксе»
22.11.2025, 02:02
Бокс
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
22.11.2025, 03:55 3
Другие виды
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
22.11.2025, 07:24 6
Футбол
Швеция обратилась в УАФ с неожиданным предложением перед матчем отбора ЧМ
Швеция обратилась в УАФ с неожиданным предложением перед матчем отбора ЧМ
21.11.2025, 19:01 11
Футбол
Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
22.11.2025, 17:27 194
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем