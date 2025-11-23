Англия23 ноября 2025, 19:21 |
ВИДЕО. Эберечи Эзе удвоил перевес канониров. Шпоры провалились
Канониры забили второй гол на 41-й минуте поединка 12-го тура АПЛ
23 ноября в 18:30 проходит поединок 12-го тура Английской Премьер-лиги.
«Арсенал» принимает «Тоттенхэм» на домашней арене «Эмирейтс» в Лондоне.
Эберечи Эзе удвоил перевес канониров (2:0). Шпоры неудачно провели вторую часть первого тайма
ГОЛ! 2:0. Эберечи Эзе, 41 мин
