  ВИДЕО. Эберечи Эзе удвоил перевес канониров. Шпоры провалились
Англия
23 ноября 2025, 19:21 |
Канониры забили второй гол на 41-й минуте поединка 12-го тура АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября в 18:30 проходит поединок 12-го тура Английской Премьер-лиги.

«Арсенал» принимает «Тоттенхэм» на домашней арене «Эмирейтс» в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Канониры забили второй гол на 41-й минуте поединка 12-го тура АПЛ

Эберечи Эзе удвоил перевес канониров (2:0). Шпоры неудачно провели вторую часть первого тайма

ГОЛ! 2:0. Эберечи Эзе, 41 мин

Комментарии
