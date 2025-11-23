Англия23 ноября 2025, 19:12 | Обновлено 23 ноября 2025, 19:14
ВИДЕО. Троссард открыл счет для Арсенала в матче против Тоттенхэма
Канониры вышли вперед на 36-й минуте центрального поединка 12-го тура АПЛ
23 ноября в 18:30 проходит поединок 12-го тура Английской Премьер-лиги.
«Арсенал» принимает «Тоттенхэм» на домашней арене «Эмирейтс» в Лондоне.
Канониры вышли вперед на 36-й минуте центрального поединка 12-го тура АПЛ.
Леандро Троссард открыл счет для Арсенала в матче против Тоттенхэма (1:0).
ГОЛ! 1:0. Леандро Троссард, 36 мин
