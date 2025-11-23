Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Троссард открыл счет для Арсенала в матче против Тоттенхэма
Англия
23 ноября 2025, 19:12 | Обновлено 23 ноября 2025, 19:14
ВИДЕО. Троссард открыл счет для Арсенала в матче против Тоттенхэма

Канониры вышли вперед на 36-й минуте центрального поединка 12-го тура АПЛ

ВИДЕО. Троссард открыл счет для Арсенала в матче против Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября в 18:30 проходит поединок 12-го тура Английской Премьер-лиги.

«Арсенал» принимает «Тоттенхэм» на домашней арене «Эмирейтс» в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Канониры вышли вперед на 36-й минуте центрального поединка 12-го тура АПЛ.

Леандро Троссард открыл счет для Арсенала в матче против Тоттенхэма (1:0).

ГОЛ! 1:0. Леандро Троссард, 36 мин

ВИДЕО. Ришарлисон забил гол с центра поля. Шпоры отыграли один мяч
ВИДЕО. Дубль Эзе. Перевес Арсенала над Тоттенхэм доведен до разгромного
Арсенал – Тоттенхэм. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Тоттенхэм Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал - Тоттенхэм Леандро Троссард видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 0
