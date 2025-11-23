Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Названы стартовые составы на матч между Арсеналом и Тоттенхэмом
Англия
23 ноября 2025, 17:48
Названы стартовые составы на матч между Арсеналом и Тоттенхэмом

23 ноября в 18:30 пройдет поединок 12-го тура Английской Премьер-лиги

Названы стартовые составы на матч между Арсеналом и Тоттенхэмом
Коллаж Sport.ua

Названы стартовые составы на поединок 12-го тура Английской Премьер-лиги.

23 ноября в 18:30 «Арсенал» и «Тоттенхэм» сыграют на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Наставники Микель Артета и Томас Франк определили стартовые составы команд.

Арсенал лидирует в АПЛ (26 очков), Тоттенхэм идет на 8-й позиции (18 пунктов).

Названы стартовые составы на матч между Арсеналом и Тоттенхэмом

Тоттенхэм Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал - Тоттенхэм Микель Артета Томас Франк стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
