Названы стартовые составы на матч между Арсеналом и Тоттенхэмом
23 ноября в 18:30 пройдет поединок 12-го тура Английской Премьер-лиги
Названы стартовые составы на поединок 12-го тура Английской Премьер-лиги.
23 ноября в 18:30 «Арсенал» и «Тоттенхэм» сыграют на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.
Наставники Микель Артета и Томас Франк определили стартовые составы команд.
Арсенал лидирует в АПЛ (26 очков), Тоттенхэм идет на 8-й позиции (18 пунктов).
