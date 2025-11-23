«Мы очень довольны». Энрике оценил игру Забарного в матче с Гавром

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил игру украинского защитника своей команды Ильи Забарного в матче 13-го тура французской Лиги 1 против «Гавра».

«Я очень рад и особенно доволен результатом. У нас были определённые трудности. «Гавр» сыграл очень хорошо. Результат – это лучшее, что я могу сказать.

Мы очень довольны игроками, которых подписали. Лукас Шевалье был великолепен. Забарный – тоже. Ренато Марин – также. Мы уверены и спокойны в отношении будущего», – цитирует Энрике DAZN.

