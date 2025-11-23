Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Мы очень довольны». Энрике оценил игру Забарного в матче с Гавром
Франция
«Мы очень довольны». Энрике оценил игру Забарного в матче с Гавром

Тренер ПСЖ похвалил украинского защитника

23 ноября 2025, 16:52 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил игру украинского защитника своей команды Ильи Забарного в матче 13-го тура французской Лиги 1 против «Гавра».

«Я очень рад и особенно доволен результатом. У нас были определённые трудности. «Гавр» сыграл очень хорошо. Результат – это лучшее, что я могу сказать.

Мы очень довольны игроками, которых подписали. Лукас Шевалье был великолепен. Забарный – тоже. Ренато Марин – также. Мы уверены и спокойны в отношении будущего», – цитирует Энрике DAZN.

Ранее бывший игрок «ПСЖ» поделился мыслями относительно проблем Забарного.

Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
